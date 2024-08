Tout sur la présentation de Mbappé au Santiago Bernabeu

Si vous ne le savez pas encore, le foot espagnol a connu un grand évènement le 16 juillet 2024 dernier. Plus précisément, c’était la présentation de l’un des meilleurs joueurs au monde en devenir au stade de l’une des plus grands clubs du monde, le Real Madrid. Pour tous les fans du Réal, c’était un évènement à ne pas manquer comme les promotions de la plateforme Bonus finder pour les joueurs de casino. Si vous avez manqué cet évènement en partie ou en totalité, ce n’est pas grave voici tout ce que vous devez savoir.

Un accueil Royal

Cela fait de nombreuses années que les fans du Réal attendaient la venue de Kylian Mbappé à Madrid et c’est maintenant une réalité. Plus de 80000 fans sont venus accueillir la super star dans une ambiance euphorique. On dirait des joueurs de casino ayant trouvé le gros lors sur casinobonusesfinder.ca/fr-ca/no-deposit-bonus/, tellement c’était un évènement très attendu.

Lors de la cérémonie, la star française se tenait au côté de l’ancien entraîneur du Réal Zinédine Zidane et du président du club, Florentino Pérez avec la célèbre tenue blanche du Réal Madrid arborant le numéro 09 de son compatriote Karim Benzema. L’évènement a été marqué par divers moments :

Moments Scènes Début Montage montrant les moments forts du club avec ses grands joueurs.

Le discours introductif du Président du Réal Madrid demandant aux Madridistas d’accueillir un joueur exceptionnel qui aujourd’hui réalise le rêve de sa vie. “Cher Kylian, tu es enfin au Real Madrid. Bienvenue chez toi, bienvenue au stade Santiago Bernabéu et félicitations pour avoir réalisé ton rêve… “ Milieu L’entrée de Kylian Mbappé et le tour du stade devant un public en folie.

L’accolade avec le Président Pérez et la star française et ancien joueur du Réal Zinédine Zidane.

Le discours émouvant de Florentino Pérez.

Le discours de Mbappé.

La séance photo devant les 15 ligues de champion du club avec le président du club, la famille… Fin Mbappé qui salue le stade en faisant un tour de piste et en envoyant des ballons dans le public.

Tout le stade qui chante le chant du club.

Le discours de Florentino Pérez

Dans la suite de son discours, le président du Réal a mis en lumière non seulement l’engagement personnel de Kylian Mbappé mais aussi la puissance émotionnelle et symbolique du Réal Madrid.

Depuis son enfance, Mbappé a toujours rêvé de ce moment. Son dévouement au club est une source d’inspiration pour tous les jeunes footballeurs qui aspirent aussi à atteindre de tels sommets.

Florentino Pérez a montré son amour et son appui pour le jeune français :

“Aujourd’hui, cet amour pour le Real Madrid, que tu nourris depuis ton enfance, t’a donné la force de surmonter toutes les barrières. Ici, au Bernabéu, se produisent des choses magiques, et toi, Kylian, tu fais désormais partie de cette magie. Ce maillot blanc, symbole de tant de nuits inoubliables, sera toujours avec toi jusqu’au bout.”

Le discours de Kylian Mbappé

Les premiers mots

Pour montrer au monde entier qu’il attendait ce moment avec impatience, il s’est exprimé en espagnol. Pour lui, c’est un rêve d’enfance qui est devenu réalité.

“Wow, c’est extraordinaire d’être ici. C’est tout simplement incroyable. J’ai rêvé pendant de nombreuses années de jouer pour le Real Madrid, et aujourd’hui, ce rêve devient réalité. Je suis un garçon comblé aujourd’hui, vraiment comblé.”

Les remerciements

Durant son discours, la star française a montré sa reconnaissance envers le président du club et envers toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin pour que ce moment soit réel malgré les difficultés. Florentino Pérez n’a pas perdu patience durant tout ce temps même après de nombreux refus.

“Je souhaite exprimer ma gratitude envers le président Florentino Pérez qui a fait confiance en moi dès le début… ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à ma présence ici. Cela a été une tâche ardue, mais nous avons remporté la victoire. Je me trouve ici, je me trouve au Real Madrid.”

Mbappé a également évoqué sa mère qui a pleuré en voyant son enfant enfin concrétiser son rêve, tout en exprimant sa gratitude envers tous les Madridistas qui lui ont témoigné une grande affection et amour.

Les ambitions et les objectifs

En regardant vers l’avenir, Kylian Mbappé a déclaré son engagement pour le club :

“Actuellement, j’ai un autre souhait. Il s’agit de réaliser ce rêve en respectant l’histoire de ce club, le meilleur au monde. J’ai une chose à vous dire : je vais sacrifier ma vie pour ce club et pour ce blason.”

Il a également exprimé ses aspirations avec le Real de Madrid, avec pour objectif la renommée européenne et des récompenses individuelles telles que le Ballon d’Or. Cependant, malgré ses aspirations personnelles, il a fait preuve d’humilité en mettant l’équipe en avant.

“Il est primordial de soutenir l’équipe et de fournir une contribution significative.”

Mots d’encouragement pour les jeunes

Durant sa cérémonie de présentation, Kylian Mbappé a adressé un message à tous les enfants. “Avec la passion, et le rêve, vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. J’étais comme vous avant, j’avais un rêve et aujourd’hui je le réalise.”

Pour terminer son discours, Mbappé a demandé au stade de faire avec lui “Hala Madrid”.

Voilà en gros les grandes lignes de la présentation de Mbappé au Stade Santiago Bernabeu.