Tout savoir sur le jeu Plinko

Les plateformes de jeu de hasard proposent généralement les meilleurs jeux d’argent en ligne. Parmi les jeux d’argent les plus récents proposés par les casinos en ligne, plinko figure parmi les plus populaires. Quel est ce nouveau jeu et comment peut-on gagner de l’argent légalement avec ?

Plinko : quel est ce nouveau jeu de casino en ligne ?

Plinko est jeu casino édité par Spribe. Popularisé par Roshtein, ce jeu très divertissant est disponible sur plusieurs casinos en ligne, dont bitcasino. Pour jouer au jeu plinko dans ce casino, il est important de connaître ses caractéristiques. Et parlant de caractéristiques, plinko est un jeu casino qui se joue en mode automatique. Ce qui donne la possibilité à chaque joueur de faire plusieurs mises au cours d’une seule partie. Le jeu est aussi caractérisé par son taux de redistribution qui est compris entre 98 et 99%. Ce qui permet de le classer parmi les jeux de casino en ligne les plus rentables. L’autre caractéristique de plinko est qu’il dispose de plusieurs niveaux de risques. Dans certaines versions de ce jeu, chaque joueur a la possibilité de modifier les niveaux de risques pour optimiser ses gains. La dernière caractéristique de ce jeu concerne le montant maximum à miser qui est de 100 euros.

Comment jouer au jeu plinko dans un casino en ligne ?

Le jeu Plinko est disponible sur plusieurs plateformes de jeux d’argent en ligne. Particulièrement, plinko est disponible sur certains casinos en ligne qui disposent d’application mobile. Car, il est aussi un mini jeu accessible via smartphone et tablette. En ce qui concerne sa version classique, elle est peut être jouée sur un ordinateur.

Le jeu se présente sous forme d’une pyramide avec des épingles de couleur blanche. En bas du tableau, sur l’écran de chaque joueur, il y a plusieurs rangées de multiplicateurs. Du côté droit de l’écran, se trouve un panneau qui permet à chaque joueur de choisir ses préférences.

En ce qui concerne les préférences, chaque joueur doit choisir et faire la configuration de son système de jeu. Ensuite, le joueur sélectionne une couleur en fonction du niveau de risque qu’il désire. En choisissant le vert, le joueur peut gagner régulièrement, mais ses gains ne seront pas élevés. Par contre, en optant pour la couleur rouge, il augmente le risque de perdre. Cependant, en cas de victoire, ses gains sont souvent énormes. Une fois la configuration terminée, le joueur peut lancer sa bille. La bille va redescendre au niveau d’un multiplicateur. Le principe du jeu est simple. Plus la bille tombe loin du centre du tableau, plus le gain du joueur est élevé.

Comment gagner au jeu plinko ?

Qu’il soit en version classique ou en mini jeu, plinko est jeu facile à jouer avec un excellent taux de redistribution. Cependant, pour gagner à ce jeu, il est conseillé de mettre en pratique une méthode très simple. En effet, pour augmenter vos chances de gagner, vous pouvez choisir la couleur verte et la couleur jaune. Ensuite, vous pouvez opter pour 16 épingles et jouer en mode automatique. Cette méthode vous permet faire des gains de façon régulière sans trop perdre.