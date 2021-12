Tout savoir sur le coin market cap

On peut définir le market cap appelé aussi la capitalisation de marché, comme un indicateur pour évaluer la valeur d’une cryptomonnaie. Pour obtenir un résultat précis, les experts utilisent une formule de base : prix de la monnaie multiplié par l’offre en circulation. Les chiffres affichés nous permettront par la suite de positionner les cryptomonnaies selon leur popularité. Pour une capitalisation à moins de 10 milliards de dollars, il s’agit d’un large cap. Quand les indices se situent entre 1 et 10 milliards de dollars, on parle d’un middle cap et d’un small cap pour une capitalisation au-dessus d’un milliard de dollar.

Bien évidemment, le market cap joue un rôle important pour les investisseurs. Il leur donne tous les renseignements utiles sur le potentiel d’une cryptomonnaie en temps réel. Il leur permet également de comparer cette dernière à une autre.

Pour que les crypto-investisseurs puissent consulter régulièrement les prix des crypto-actifs, le coin Market cap a vu le jour dans les années 2013. Il s’agit d’une plateforme riche en information, accessible au grand public. Elle figure d’ailleurs parmi les plus plébiscitées, notamment par sa fiabilité et son impartialité. A noter qu’elle est emboitée de près par CoinGecko.

Coin Market cap : une plateforme pilotée par Binance

En 2013, la plateforme Coin Market Cap a été mise en avant par Brandon. Ayant pour objectif de fournir des informations précises et impartiales à ses utilisateurs, elle est devenue aujourd’hui un site de confiance pour ces derniers. Grâce à ses comparatifs sur des milliers de crypto-actifs, elle attire les médias, mais également les institutions.

Bien que l’activité du site fonctionne, Binance Capital Mgmt a décidé de l’acquérir au mois d’avril 2020. Compte tenu des expériences de cette grande plateforme dans le monde de la cryptomonnaie, son objectif principal se concentrera cette fois-ci sur l’importance et l’accessibilité de la crypto au grand public. Pour preuve, l’entreprise est présente sur les réseaux (Instagram, Twitter, Facebook, Telegram), sur son site web ou son blog ou pendant la conférence annuelle.

Ce rachat a donné l’opportunité à Coinmarketcap pour effectuer quelques ajustements au niveau des traitements à réaliser, limiter l’asymétrie des renseignements dans le monde de la crypto et livrer des données plus précises voire plus approfondies.

À noter que depuis l’acquisition susmentionnée, le site focalisé sur la capitalisation boursière travaille séparément de sa société mère. D’après Wikipedia, il travaille avec plus de 2000 cryptomonnaies mondiales au dernier mois de l’année 2018. Les investisseurs pourront, de ce fait, consulter le prix actuel, les graphiques historiques, les données de volume ainsi que la capitalisation boursière.

Contrairement aux idées reçues, les employés de Binance n’ont aucun accès sur les algorithmes de classement de CoinMarketCap et vice versa.

Quelles sont les utilités de coin market cap?

Le trading de cryptomonnaie attire énormément l’attention des nouveaux investisseurs. Avant de jouer dans la cour des grands, cependant, ils sont souvent obligés de passer par une plateforme de trading crypto comme Bitcoin Evolution. Il s’agit d’ailleurs d’un site d’aide qui permet à chaque utilisateur de s’intégrer plus facilement sur le marché de la cryptomonnaie.

Une fois cette étape terminée, les internautes devront aller directement sur le site officiel de Coin market cap pour vérifier les classements des cryptomonnaies en temps réel. Performante, cette plateforme propose également, les tops 100 du token, accessibles par les crypro-investisseurs en seulement quelques clics. Ces derniers pourront par la suite consulter plusieurs informations comme l’offre actuelle, le market cap, le nombre d’unités de circulation, le prix pour une unité, la variation du cours sur les dernières 24 heures, le volume échangé ainsi que la fluctuation du prix unitaire sur les 7 derniers jours.

Grâce à Coin Market Cap, les utilisateurs pourront procéder à un suivi plus approfondi sur le cours des cryptomonnaies par le biais d’un historique graphique. De même, cette plateforme dispose de la fonctionnalité « Favori » qui offre un gain de temps optimal aux investisseurs. Pour personnaliser la liste de suivi, il suffit d’aller sur Outils, Liste de suivi, introduire la cryptomonnaie avant de rafraîchir la page.

Hormis les fonctionnalités susmentionnées, la plateforme dispose d’un calculateur convertisseur. Elle propose aussi aux internautes d’aller sur les cryptomonnaies récemment rajoutées.

Sur Coin Market Cap, les utilisateurs auront accès aux cryptomonnaies les plus populaires ou à celles qui affichent les plus fortes diminutions durant les 7 derniers jours ou les dernières 24 heures selon les préférences de chacun.

Coin market cap : est-ce un site de confiance?

Coin Market Cap est l’un des outils les plus performants sur le marché et peut devenir un allié idéal pour les futurs investisseurs dans les cryptomonnaies. Professionnel, il propose des informations fiables et nettes à ses utilisateurs. Ces derniers auront la chance de vérifier l’évolution des cours en temps réel ainsi que d’avoir accès à l’historique des prix, généralement sous la forme de graphiques.

Il faut néanmoins se fier aux volumes de transactions affichés. Malheureusement, celles-ci ne sont pas forcément fiables, notamment à cause du wash trading ou plus précisément des fausses transactions effectuées par les exchanges. Ainsi, il est important de faire attention aux problèmes d’escroqueries et d’apprendre à utiliser la plateforme correctement.

Dans tous les cas, Coin market Cap se positionne parmi les plateformes les plus fiables. Pour preuve, des sites web et des applications s’appuient principalement sur ses données pour mieux les alimenter ainsi que pour fournir de meilleures informations à leurs utilisateurs.