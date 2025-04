Tout savoir sur la Zakat al Maal, cette obligation qui transforme des vies avec Human Appeal

La Zakat al Maal occupe une place centrale dans la vie spirituelle et sociale du musulman. Bien plus qu’un simple devoir religieux, elle représente un acte d’adoration profondément ancré dans les valeurs de solidarité, de compassion et de justice. Troisième pilier de l’Islam, la Zakat al Maal est une aumône obligatoire que chaque musulman doit verser une fois par an, à partir des biens qu’Allah nous a accordés.

Elle est obligatoire pour tout musulman qui a atteint la puberté, étant sain d’esprit et possédant un niveau de richesse supérieur appelé nissab.

Dans un monde où les inégalités persistent, la Zakat al Maal réaffirme le principe fondamental de fraternité au sein de la Oumma.

Pourquoi doit-on verser la Zakat al maal ?

L’Islam est une religion de partage et de justice. Sous ce principe, la Zakat permet une redistribution équitable des richesses, afin de soutenir les plus vulnérables et de favoriser l’équité économique. L’objectif de la Zakat al Maal est de faire circuler les richesses au sein de la communauté, d’éviter leur accumulation excessive et d’offrir une protection contre la pauvreté. Elle purifie les biens de celui qui la verse, et sa récompense auprès d’Allah est immense.

Comment calculer la Zakat al Maal ?

La Zakat al Maal devient obligatoire lorsqu’un individu détient un patrimoine supérieur au nissab pendant une année lunaire complète. Le nissab est calculé selon la valeur de l’or ou de l’argent (85g d’or ou 595g d’argent).

Pour le calculer, il convient d’évaluer l’ensemble de ses biens : argent liquide, comptes bancaires, bijoux en or et en argent, investissements, revenus locatifs, marchandises destinées à la vente… Les dettes à court terme doivent être déduites du total. Si le montant restant dépasse le nissab, on applique un taux de 2,5 % sur cette richesse nette.

Afin de vous simplifier la tâche, Human Appeal a créé un outil en ligne permettant d’automatiser ce calcul avec précision.

Quand donner la Zakat al Maal ?

La Zakat al Maal doit être versée une fois par an, dès lors que votre richesse dépasse le nissab pendant une année lunaire complète.

Nombreux sont ceux qui choisissent le Ramadan pour verser leur Zakat, étant un mois béni. Cependant, il ne faut pas attendre ce mois béni pour verser sa Zakat. Dès qu’une année lunaire complète s’est écoulée et que le nissab est dépassé, il faut la donner.

La sagesse derrière cette obligation de donner chaque année lunaire complète est d’assurer une aide continue aux personnes dans le besoin.

Human Appeal s’engage à redistribuer votre Zakat al Maal aux plus démunis

Depuis plus de 30 ans, Human Appeal s’engage à redistribuer votre Zakat Al Maal aux personnes les plus vulnérables à travers le monde. L’association veille à ce que vos dons soient investis dans des projets essentiels : distribution de colis alimentaires et de repas chauds, accès à l’eau potable, soins médicaux et parrainage d’orphelins.

L’an dernier, des milliers d’hommes, femmes et enfants ont pu bénéficier d’aides essentielles grâce au versement de la Zakat.

En choisissant de verser votre Zakat al Maal via Human Appeal, vous vous assurez que votre obligation religieuse a un impact direct et durable sur la vie de milliers de personnes. Ensemble, faisons de la solidarité une possibilité d’avenir meilleur pour ceux qui en ont le plus besoin.