« Tout doit être prêt fin 2026 » : Tebboune ordonne l’accélération d’un chantier industriel colossal

L’État serre le rythme sur l’un de ses paris industriels les plus ambitieux. Réunis hier en Conseil des ministres, les membres du gouvernement ont fait le point sur l’avancement du projet de voie ferrée minière reliant Blad El Hadba, Oued El Kebrit et le port d’Annaba, ainsi que sur la réalisation d’un quai minier dédié à l’exportation des produits phosphatés.

À l’issue des présentations, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a donné des instructions claires pour accélérer les travaux, en fixant un calendrier précis et en imposant un suivi renforcé. Derrière ces orientations, l’objectif de transformer le phosphate algérien en levier durable de croissance économique et d’exportation.

Phosphate et quai minier d’Annaba : un projet structurant placé sous surveillance de Tebboune

Revenant sur le mégaprojet de phosphate intégré, le chef de l’État a rappelé l’importance stratégique de ce chantier, qualifié d’« investissement de l’État dans le secteur minier, visant à poser de nouveaux fondements et à dégager de nouvelles ressources pour l’économie nationale au bénéfice des générations futures ».

Le président Tebboune a chargé le ministre des Travaux publics de présenter un rapport mensuel de suivi, avec pour objectif l’achèvement des travaux d’ici fin 2026 et une mise en exploitation au premier trimestre 2027. Il a également demandé une coordination entre les ministères et le partenaire étranger pour doubler le rythme du chantier, tout en assurant un suivi quotidien et en levant tous les obstacles afin d’accélérer les travaux au rythme maximal, sans interruption.

Le projet inclut le quai minier d’Annaba, pièce maîtresse de l’exportation des produits phosphatés, et s’inscrit dans la stratégie de transformation économique visant à augmenter la production nationale d’engrais et à consolider les débouchés à l’exportation.

Mégaprojet de phosphate à Blad El Hadba : les avancées techniques et des partenariats internationaux en soutien

Ces directives s’inscrivent dans une dynamique engagée depuis plusieurs années autour du mégaprojet de phosphate intégré de Blad El Hadba. Depuis le début de l’année, les autorités font état d’avancées notables concernant les infrastructures de base, notamment :

Le raccordement au gaz,

L’alimentation électrique ,

, Le dédoublement de la ligne ferroviaire reliant le gisement au port d’Annaba.

Sur le plan international, l’Algérie multiplie également les partenariats. Récemment, Somiphos a signé un protocole d’accord avec le groupe indonésien Pupuk. Portant sur l’approvisionnement en phosphate et sur d’éventuels projets de transformation locale. L’objectif affiché reste le développement progressif d’une industrie intégrée, capable de créer de la valeur ajoutée sur le territoire national.