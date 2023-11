Tout crime contre la Palestine relève de la CPI, selon l’avocat français Gilles Devers

Dans un contexte marqué par le génocide subi par le peuple palestinien, une conférence internationale « Justice pour le peuple palestinien » s’ouvre aujourd’hui à Alger. Cette initiative réunit avocats, magistrats, et défenseurs des droits de l’homme, visant à constituer un comité permanent pour poursuivre l’entité sioniste devant la Cour internationale de justice.

En effet, Me Gilles Devers, avocat au barreau de Lyon et initiateur d’une plainte collective contre Israël, a souligné la mobilisation exceptionnelle de 600 avocats et 980 ONG. L’objectif immédiat est d’ouvrir une discussion sur les crimes commis, demandant à la Cour internationale d’initier une enquête. Une troisième demande vise un mandat d’arrêt international pour les responsables, dont le Premier ministre, le ministre de la guerre, et le responsable militaire de l’entité sioniste.

Malgré les défis, Me Gilles Devers a affirmé que la plainte est déposée, motivée, et soutenue par les barreaux à l’échelle mondiale. Il a souligné l’existence d’un programme pratique présentant des preuves irréfutables des crimes de l’occupation sioniste envers le peuple palestinien. La Cour internationale, bien qu’actant souvent sous l’influence du Conseil de sécurité et de pays occidentaux, doit faire face à l’un des plus grands crimes depuis sa création en 2002.

L’initiative algérienne, portée par Abdelmadjid Tebboune, pour traduire les dirigeants sionistes devant la CPI, a trouvé un écho positif. Gilles Devers, défenseur français des droits de l’homme, a salué l’Algérie comme « le pays de la liberté et de la victoire des peuples. » Il a souligné l’ancienneté et la constance de la position de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne.

Soutien mondial

Par ailleurs, tous les défenseurs des droits de l’homme ont répondu à l’appel de Tebboune pour obtenir justice pour la cause palestinienne. Gilles Devers a loué l’Algérie pour sa fidélité à la cause palestinienne, rappelant son engagement envers le droit à l’autodétermination et à la résistance. Il a souligné que l’Algérie, parmi les premiers États à bouger, envoie un message fort avec le président Tebboune déclarant que « l’Algérie a une histoire ancrée dans l’autodétermination. »

En anticipation de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le président de la République a réitéré l’engagement constant de l’Algérie envers la lutte légitime du peuple palestinien. L’Algérie soutient la cause palestinienne pour recouvrer tous ses droits inaliénables, notamment le droit à l’établissement d’un État palestinien indépendant sur les frontières du 4 juin 1967, avec El-Qods Echarif comme capitale.

Pour conclure, la conférence internationale à Alger marque un pas significatif vers la justice pour le peuple palestinien. Avec une mobilisation sans précédent, soutenue par l’initiative algérienne, l’effort global vise à faire face aux crimes commis et à traduire l’entité sioniste devant la Cour internationale de justice. L’Algérie, en tant que ferme défenseur de la cause palestinienne, donne l’exemple en rappelant au monde l’importance de l’ancienneté et de la constance dans la lutte pour la justice et la liberté.