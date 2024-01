Tout connaitre des jeux en ligne les plus populaires pour se divertir

Hormis les jeux vidéo victimes de leur succès pendant la pandémie, les jeux sur les plateformes en ligne ont également récolté les faveurs du public. La raison est simple. Ces divertissements sont disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Il suffit de disposer d’une connexion internet 4G et d’un téléphone récent pour créer un compte et commencer une partie. Coup de projecteur sur les jeux qui nous ont diverti et continueront de nous divertir dans les années à venir.

L’ère du numérique

C’est précisément le web qui a tout changé. Dans les années 90, s’amuser nécessitait de posséder le jeu physiquement et d’avoir des amis chez soi. Avec la dématérialisation et l’évolution des technologies, ils sont devenus accessibles.

Qu’il s’agisse de reconstituer un puzzle sur une application, de se confronter aux autres dans un MMORPG ou encore de s’amuser avec une roulette en ligne, le jeu est partout. Facile, rapide, ludique ou rémunérateur, ce loisir a intégré toutes les couches de nos sociétés, grignotant chaque année un peu plus de place sur notre temps libre.

Les jeux joueur contre joueur

PUBG pour PlayerUnknown’s Battlegrounds voulant dire littéralement champ de bataille pour le joueur inconnu est un titre phare. Ce jeu de tir type Battle Royale consiste à affronter 100 autres gamers dans une arène.

Les joueurs peuvent choisir de participer en solo, en duo ou à quatre. La dernière équipe ou le dernier gamer en vie remporte la partie. D’autres jeux du même type sortent chaque année de l’imagination des développeurs :

Counter Strike Online

Bullet Force

Infinity Royale

Krunker

Fortnite

Les jeux de rôle multijoueur MMORPGs

Comment ne pas parler ici de celui qui remporte tous les suffrages : World of Warcraft. Il demeure l’un des jeux de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) les plus influents. Avec un univers riche et une communauté engagée, WoW offre une expérience immersive où les gamers peuvent explorer des royaumes fantastiques, accomplir des quêtes et interagir avec des joueurs du monde entier. WoW est le plus connu, voici une liste d’autres titres tout autant intéressants :

Final Fantasy XIV est un autre MMORPG populaire qui a été lancé en 2010

Elder Scrolls Online lancé en 2014 est connu pour son gameplay immersif

Black Desert Online affiche des graphismes époustouflants en plus d’un système de combat unique

en plus d’un système de combat unique Lost Ark est un MMORPG plébiscité pour son monde ouvert et ses fonctions innovantes

Les jeux de stratégie

League of Legends aussi appelé LoL, est un jeu de stratégie en temps réel qui a révolutionné le gaming et captivé des millions de joueurs. Avec des combats d’équipe intenses et une stratégie profonde, LoL est non seulement populaire pour le jeu occasionnel mais aussi comme sport électronique.

La finale des Worlds 2021 de LoL a enregistré un pic d’audience record à plus de 74 millions de spectateurs ! Parmi les jeux de stratégie les plus populaires, il faut citer :

Crusader Kings III dans lequel il faut gérer une dynastie à travers les âges

Europe Universalis IV où vous devrez administrer une nation de la Renaissance à la Révolution française

Civilization VI dans lequel vous devez bâtir un empire qui doit résister à l’épreuve du temps

Les jeux de casino en ligne

Les plateformes sérieuses proposent des centaines, voire des milliers de titres issus des meilleurs éditeurs de jeux online. Tous les types de jeux sont représentés avec pour la majorité d’entre eux la possibilité de jouer en mode gratuit de démonstration. De plus, il faut savoir que sur ces casinos performants, il est possible de joueur sur mobile. Vous trouverez :

Des machines à sous 3 rouleaux, 5 rouleaux, Megaways, à jackpot progressif

Des tables de roulette, blackjack

Du vidéo poker

Des mini-jeux type crash game

Des cartes à gratter

Des jeux en live depuis un studio

Les jeux pour mobiles

Qui n’a jamais entendu parler de Candy Crush ou Among Us ? L’avènement des smartphones a donné naissance à des jeux mobiles extrêmement populaires. Candy Crush, avec son gameplay simple mais addictif, et Among Us, un jeu de stratégie sociale, sont devenus des phénomènes culturels, prouvant que les jeux mobiles peuvent offrir des expériences riches et satisfaisantes.

Il y a tant d’applications de jeux pour mobiles sur Android ou iOS qu’elles sont classées par catégorie :

Action

Casse-tête

Puzzle

Enigme

Course

Stratégie…

Vous le constatez, les jeux en ligne offrent une diversité sans précédent. Ils répondent aux goûts de tous les types de joueurs. Mondes fantastiques, batailles stratégiques, ou puzzles simples, ils fournissent non seulement du divertissement, mais aussi des interactions sociales grâce au développement de communautés. Alors que la technologie continue d’évoluer, il est certain que le monde des jeux en ligne continuera de se développer. En la matière, les possibilités sont immenses.