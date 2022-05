Tournoi Maurice Revello : l’Algérie débute sur une mauvaise note

La sélection nationale U23 a entamé le tournoi Hervé Revello sur une défaite face au Japon (0-1). Un match où les jeunes Fennecs n’ont pas démérité. Ils devront se racheter lors du prochain match face à La Colombie pour espérer se qualifier au prochain tour.

L’Algérie a été invitée pour prendre part au tournoi Maurice Revello après 38 ans d’absence. Il se déroule à la ville française de Toulon, pour sa 48e édition. Représentée par la sélection nationale U23, l’Algérie a été versée dans le groupe C. Il est composé du Japon, de la Colombie et des Îles-Comores.

C’est cet après-midi que la sélection nationale U23 a effectué son entrée en lice dans le tournoi en question. Elle a affronté, à l’occasion, le Japon, mais elle s’est inclinée par la plus petite des marges (0-1).

Ainsi, les jeunes Fennecs renouent avec le tournoi de Toulon sur une mauvaise note. Et pourtant, ils n’ont pas démérité, dans un match où il y avait au moins un nul. On espère que le sélectionneur Noureddine Ould-Ali a tiré les enseignements de ce faux pas.

Victoire impérative face à la Colombie

Battue par le Japon, la sélection nationale U23 devra se racheter lors de sa prochaine sortie. Elle défiera la Colombie ce vendredi à partir de 16h30, où la victoire demeure impérative pour espérer remporter son billet qualificatif pour le prochain tour du tournoi.

Lors du dernier match du groupe C, la bande à Oud-Ali croisera le fer avec les Îles-Comores. Il aura lieu le 6 juin prochain à 16h30. Il est à rappeler que la plupart des 23 joueurs sélectionnés par Noureddine Ould-Ali évoluent dans différents clubs français. On cite notamment Teddy Boulhendi et Nassim Benaissa (OGC Nice), Anis Hadj-Moussa (RC Lens), Kada Joakim (O Marseille), Yanis Guermouche (HSC Montpellier) ou encore Naim Laidouni et Yuliwes Bellache (Clermont Foot).