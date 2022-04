Tournoi de Toulon : l’Algérie invitée…38 ans après

L’Algérie a été invitée pour prendre part au prochain tournoi de Toulon, désormais tournoi Maurice Revello, qui aura lieu du 29 mai au 12 juin prochains. Notre pays enregistre son retour à ce tournoi 38 ans après.

Ce jeudi, l’organisation a dévoilé au fur et à mesure les équipes participantes à ce tournoi U21, qui a vu passer des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, Thierry Henry ou encore Beckham, Cafu et Marquinhos. L’Algérie en fait bel et bien parti, rapporte le site spécialisé en sport «Foot Mercato».

Le Tournoi de Toulon est un tournoi de football du niveau U17 au niveau U23. Il porte le nom de Maurice Revello, qui l’a lancé en 1967. Après sa mort en 2016, et pour lui rendre hommage, le tournoi en question a, depuis, pris son nom.

La majorité des invités alignent généralement leur meilleure équipe junior ou espoire. Le tournoi se déroule dans la province des Alpes-Côte d’Azur d’une manière annuelle, c’est-à-dire une nouvelle édition chaque année.

Seulement, il n’a pas eu lieu lors des deux précédentes années en raison de la situation sanitaire dans le monde due à la propagation de la pandémie Covid-19. Mais les responsables du tournoi ont décidé de le relancer à partir de cette année et aura bel et bien lieu du 29 mai au 12 juin prochain.

38 ans après…

Cette année, le tournoi pourra compter sur la présence, outre de la France qui détient le record de victoires, de l’Algérie qui n’avait plus participé depuis 38 ans.

L’Algérie avait prit part à ce tournoi en 1983, avec une équipe composée d’une majorité de joueurs de l’ex-équipe de la DNC qui s’était classée 3e de son groupe, derrière le Brésil et l’Allemagne et devançant la Chine, puis terminant 6e du tournoi. Elle en avait également prit part en 1984, en occupant le même rang, mais avec comme meilleur buteur de l’épreuve Meziane Zaghzi (5 buts).

Il est utile de mentionner les autres nations participantes au tournoi de Toulon. Il s’agit du Japon, l’Indonésie, l’Arabie Saoudite, le Ghana, les Comores, la Colombie, le Venezuela, le Panama et l’Argentine et enfin du Mexique.