Touristification nocturne : Belux Éclairage organise une journée d’étude à Tizi-Ouzou (14/11/2024)

La touristification nocturne, démarche qui consiste à développer de l’activité touristique en soirée offre indéniablement des avantages économiques aux mégapoles. Elle stimule l’économie locale, attire davantage de touristes et améliore l’image de marque de la ville.

Toutefois, pour tirer profit de cette dynamique sans compromettre le bien-être des habitants, les villes doivent adopter une approche équilibrée. En diversifiant l’offre nocturne et en améliorant les infrastructures de transport, elles peuvent concilier les intérêts économiques et environnementaux.

Pour mieux cerner cette problématique, l’entreprise Belux Éclairage organisera, le 14 novembre prochain à Tizi-Ouzou, une journée d’étude sous le thème : « Qualité de vie et compétitivité de la ville – Touristification nocturne : Mer et Montagne ».

🟡 À LIRE AUSSI : BELUX Éclairage illumine Sétif lors de ses journées portes ouvertes

Cet événement dédié à l’impact de la touristification nocturne sur la qualité de vie et la compétitivité urbaine, sera riche de débats et d’échanges passionnants, entre chercheurs et professionnels du secteur, autour des dynamiques mer et montagne.

Du reste, la journée d’étude du 14/11/2024 aura lieu au Théâtre régional Kateb Yacine (situé à quelques dizaines de mètres de la mairie de Tizi-Ouzou). Nous vous invitons enfin à découvrir le programme complet dans l’image ci-jointe :

Un riche programme en perspective

Cette journée d’étude autour de la thématique de la touristification nocturne mer & montagne comprend un programme de débats et de conférence. Les intervenants – PDG, architectes, professeurs d’université – apporteront chacun leur expertise dans le domaine du tourisme et de l’urbanisme.

Ainsi, à 9 h 45, l’architecte Benlabiod Mourad donnera un bref exposé sur les différentes manières de magnifier l’espace public par la lumière. Ensuite, à 10 h 15, Pr Daoui Mehammed, professeur à la faculté de génie électrique et d’informatique de l’Université de Tizi-Ouzou, expliquera, au cours d’une allocution sur les villes intelligentes, comment les objets connectés transforment nos villes.

À 10 h 50, M. Arkoub Mouloud, professeur à la faculté des sciences biologiques, animera un point autour du thème suivant : « l’éclairage raisonné des espaces ouverts urbains amplifie l’hyper-volume des possibilités d’agrément du citadin et du touristique.

🟡 À LIRE AUSSI : BELUX Éclairage réaffirme son engagement en faveur des microentreprises

Dans son intervention qui aura lieu à 11 h 50, M.Selmi Hacène, professeur à la faculté de génie de la construction, abordera la question des enjeux de l’éclairage public à travers l’étude du passage de la lanterne à la bioluminescence.

En outre, voici le reste du programme de cette journée d’étude qui s’annonce exceptionnelle à tous points de vue :

12 h 35 / Mme Smadi Amina (professeure à la faculté des sciences économiques) : Enjeux et défis de la rouristification et attractivité territoriale ;

/ Mme Smadi Amina (professeure à la faculté des sciences économiques) : ; 13 h 05 / M. Mekacher Mohamed-Amine (professeur à la faculté des sciences humaines) : l’urbanisme et le développement durable dans les villes Algériennes ;

/ M. Mekacher Mohamed-Amine (professeur à la faculté des sciences humaines) : ; 13 h 40 / M. Moulai Kamel (professeur à la faculté des sciences économiques) : Touristique et entreprenariat universitaire innovant.

Pour conclure la journée, une cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de design sera organisé à 14 h 15.