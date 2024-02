Touristes tunisiens en Algérie : un bilan prometteur en 2023

Le tourisme entre la Tunisie et l’Algérie a atteint des sommets remarquables en 2023, avec le directeur de l’Office tunisien du tourisme en Algérie, Fouad El-Wad, annonçant fièrement qu’environ 1,5 million de citoyens tunisiens ont exploré les charmes de l’Algérie au cours de l’année écoulée.

En effet, El-Wad, dans une déclaration à la presse nationale, a partagé ses perspectives enthousiastes sur la forte participation des agences touristiques tunisiennes à la 14e édition du salon international du tourisme à Oran, prévu pour le 20 février, et qui sera l’occasion de mettre en avant les atouts touristiques exceptionnels de l’Algérie.

De plus, selon le directeur, des accords de partenariat entre les professionnels du tourisme des deux nations sont envisagés, et l’objectif est de dynamiser et d’améliorer la prise en charge des touristes tunisiens et algériens. El-Wad souligne aussi avec assurance : « Nous anticipons la signature de nombreux accords pour renforcer notre coopération et offrir des expériences de voyage mémorables. »

Parallèlement, El-Wad a révélé que plus de 3 millions d’Algériens ont franchi la frontière pour découvrir les beautés de la Tunisie au cours de la même période. Il souligne que cette tendance positive est une reprise après une baisse due à l’épidémie de la Covid-19.

« Le nombre de touristes algériens visitant la Tunisie connaît une augmentation constante, une réjouissance après les défis imposés par la pandémie. Nous nous efforçons activement d’améliorer la qualité de l’expérience pour nos visiteurs algériens », a déclaré El-Wad, soulignant l’engagement continu à offrir des services de qualité.

Perspectives prometteuses et coopération renforcée

En outre, les chiffres impressionnants reflètent une dynamique positive dans les échanges touristiques entre les deux pays, et ce avec la participation prévue des agences tunisiennes au salon international du tourisme, de nouvelles opportunités de collaboration émergent. Les discussions sur la signature d’accords de partenariat soulignent la volonté des deux parties de renforcer la coopération pour le bénéfice mutuel de leurs secteurs touristiques respectifs.

De plus, l’augmentation des visites après la période difficile de la pandémie indique une adaptation réussie aux nouvelles réalités du voyage. Les efforts conjoints pour améliorer la qualité des services témoignent d’une prise de conscience de l’importance de l’expérience touristique.

Pour conclure, au-delà des chiffres, El-Wad a également mis en lumière l’importance du développement durable du tourisme. Il souligne que la coopération future entre la Tunisie et l’Algérie devrait mettre l’accent sur la préservation des ressources naturelles et la promotion d’un tourisme respectueux de l’environnement.

