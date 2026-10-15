Tourisme en Tunisie : Pourquoi le nombre de visiteurs algériens a chuté de 40 % en septembre ?

Destination traditionnellement plébiscitée par les vacanciers algériens, la Tunisie fait face à un recul inhabituel de son premier marché touristique. Les derniers chiffres de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) révèlent une baisse brutale de la fréquentation cet été. Nouvelles règles bancaires, boom du tourisme intérieur en Algérie et inflation : décryptage d’une saison estivale en demi-teinte.

Les touristes algériens boudent-ils la Tunisie ? Si le bilan annuel semblait au beau fixe jusqu’à la fin du mois de juillet, la tendance s’est drastiquement inversée à partir du mois d’août. Les chiffres de septembre 2026, relayés par la presse tunisienne, confirment ce net coup de frein, soulevant de nombreuses interrogations chez les professionnels du tourisme.

Tunisie : près de 195 000 arrivées algériennes en moins en septembre

En septembre 2026, la Tunisie a enregistré 290 678 arrivées de visiteurs algériens, contre 485 201 un an plus tôt. Cela représente près de 195 000 entrées en moins en un seul mois, soit une chute spectaculaire de 40,1 %.

Ce recul massif fait suite à un premier avertissement en août, cœur de la haute saison, où les arrivées étaient déjà passées de 524 749 à 352 298 (-32,9 %). L’impact sur le bilan global de l’année est indéniable : sur les neuf premiers mois de 2026, le cumul des arrivées s’établit à un peu plus de 2,4 millions, marquant une baisse de 6,8 % sur un an.

Cette désaffection soudaine pénalise fortement les régions frontalières, à l’image du gouvernorat de Jendouba, habituellement dynamisé par ce tourisme terrestre massif.

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Allocation touristique de 750 euros : la carte bancaire a-t-elle freiné les voyages ?

Pour expliquer cette baisse soudaine, les observateurs pointent du doigt la modification récente des conditions d’attribution de l’allocation touristique en Algérie.

Depuis l’entrée en vigueur de l’instruction n° 07-2026 de la Banque d’Algérie le 19 juillet dernier, le versement de cette allocation (750 euros pour les adultes, 300 euros pour les mineurs) ne se fait plus en espèces. Les voyageurs doivent désormais détenir une carte de paiement internationale adossée à un compte en devises.

L’objectif affiché par les autorités algériennes est clair :

Lutter contre les abus et les détournements de l’allocation.

Renforcer la traçabilité des opérations de change.

Endiguer les « faux départs en vacances » organisés dans l’unique but de récupérer des devises.

Si le calendrier coïncide parfaitement avec la chute des arrivées en août, les contraintes liées à l’obtention de ces cartes bancaires (délais, frais de gestion) pourraient avoir découragé une partie des vacanciers habitués aux voyages improvisés. Il est d’ailleurs recommandé de s’y prendre largement à l’avance pour ses démarches bancaires.

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Boom du tourisme intérieur algérien : l’analyse des experts

Les nouvelles formalités bancaires n’expliquent pas tout. Selon Abdelaziz Ben Aïssa, secrétaire général de la Fédération tunisienne des agences de voyages (FTAV), cette baisse s’explique en grande partie par un changement de stratégie chez le voisin algérien.

Ce dernier attribue cette tendance au soutien massif au tourisme intérieur en Algérie, couplé à une tarification très compétitive d’autres destinations méditerranéennes. L’Algérie mise en effet sur le développement accéléré de sa propre offre : le ministère du Tourisme algérien recense actuellement 294 projets hôteliers en cours dans ses Zones d’Expansion Touristique (ZET).

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Recul des visiteurs libyens et impact sur l’économie locale

Le tourisme tunisien doit par ailleurs composer avec la fragilité d’un autre marché frontalier majeur : la Libye. En septembre 2026, les arrivées libyennes ont diminué de 17,6 % (185 289 visiteurs contre 224 864 en 2025). Sur l’année, le recul libyen atteint 12,2 %. À l’échelle du Maghreb, les entrées globales ont baissé de 32,5 %, même si la Mauritanie fait figure d’exception avec une croissance de 9,5 % de ses ressortissants visitant la Tunisie.

Outre l’inflation globale de l’hébergement, des facteurs techniques, comme les récentes précisions sur la taxe sur le carburant aux frontières terrestres, peuvent également peser sur le budget des touristes motorisés.

Les prochains mois seront décisifs pour l’économie touristique tunisienne (hôtellerie, restauration, commerce). Ils permettront de déterminer si ce repli est une simple réaction épidermique aux nouvelles réglementations bancaires algériennes, ou le début d’une modification structurelle des habitudes de voyage au Maghreb.