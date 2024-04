Tourisme : voici le TOP 5 des plus belles îles d’Algérie en 2024

L’Algérie compte une cinquantaine d’îles tout au long de son littoral. Peu hospitalières a l’habitation et ne dépassant pas pour la majorité d’entre elles l’hectare de superficie, elles sont peu connues du grand public. Mais ces îles sont toutefois d’un intérêt scientifique important. En effet, elles sont considérées comme un réel laboratoire à ciel ouvert pour étudier les processus évolutifs, biogéographiques et maritimes. Voici le TOP 5 des plus belles îles du littoral algérien, à visiter absolument.

Îles Cavallo

Ce sont un ensemble d’îlots inhabités qui se situent dans la commune d’El Aouana, dans la wilaya de Jijel. L’ensemble est composé de deux îles principales ; petit Cavallo avec une superficie de 4 hectares et grand Cavallo (6 hectares), situées respectivement à 5 km au nord-est et à 950 m au nord d’El Aouana.

La couverture végétale des deux îles est assez dense, et le relief y est principalement rocheux, abritant beaucoup d’espèces végétales. Il est notamment considéré comme le foyer du Goéland leucophée, une espèce d’oiseau qui prospère sur l’ile.

Deux frères (îles)

Dans le temps, les Romains avaient baptisé ces deux îles « Ad Fratres », qui veut tout simplement dire les deux frères. Ce sont deux petits ilots rocheux situés dans la commune de Ghazaouet, dans la wilaya de Tlemcen, à l’extrême ouest de l’Algérie. Ils forment un ensemble insulaire très similaire aux îles nordiques.

Îles Habibas

Situées à 9,8 km au large des côtes oranaises, dans la commune d’Ain El Kerma, en face de la très célèbre plage Madagh, les îles Habibas sont l’unique archipel du pays.

Les deux plus grandes îles sont entourées de beaucoup de rochers et la plus importante porte le nom de Touria. Cette dernière, longue de 1 200 m et large de 160 à 600 m, avec un sommet culminant à 103 m au-dessus du niveau de la mer, est couronnée d’un phare.

La deuxième île, plus petite, se situe au nord-est de la précédente. Et à l’ouest se trouve la crique de la Morte, où la dépouille d’une femme espagnole fut découverte. Depuis 2003, les îles sont classées comme réserve naturelle maritime par l’UNESCO et comme aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne.

Île des Pisans

L’île des Pisans est située au nord-ouest de Béjaia, au large de Boulimat. D’après une légende locale, l’émir Al Nacir y serait mort. L’île fut un lieu de rencontre entre marchands venus d’Europe, notamment d’Italie, et l’ancienne tribu des Mezaia, on y effectuait des échanges de marchandises importants.

Île Srigina

Srigina est une île située à l’entrée ouest de la rade de Skikda, a l’est du pays. Son nom serait d’origine punique et signifierait le cap de la crique.

L’île abrite un phare construit en 1890 et entré en service en 1906. Avec sa petite superficie, elle ne peut recevoir qu’un nombre très limité de visiteurs. Son quai ne pouvant prendre en charge que deux navires de plaisance au maximum seulement.