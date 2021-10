Tourisme : vers le plafonnement des prix hôteliers

Les prix des services hôteliers en Algérie devront être révisés et plafonnés incessamment, annonce le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Yacine Hamadi. Une démarche qui intervient dans le cadre du renforcement du tourisme interne.

Intervenant depuis la wilaya de Tamanrasset, le ministre a mis en avant l’importance du tourisme interne dans le développement du secteur du Tourisme et de l’Artisanat. Dans ce sens, il estime que cela devra commencer par l’attraction des touristes et la vulgarisation des grandes potentialités touristiques à travers différentes régions du pays.

À ce propos, le premier responsable du secteur touristique en Algérie annonce la révision et le plafonnement des tarifs des hôtels, et ce, à travers la formation d’une commission conjointe avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Cette commission conjointe aura pour mission, précise encore Yacine Hamadi, de réviser les tarifs des prestations des hôtels et œuvrer à leur plafonnement, afin qu’ils soient à la portée des citoyens, dans le but de renforcer le tourisme interne.

Ce qu’a dit le ministre à propos de l’afflux des touristes étrangers

Dans le même sillage, le ministre évoque l’afflux des touristes étrangers. Sur ce point il précise que « l’obtention du visa collectif est accessible à toutes les agences de tourisme agréées ».

Ces dernières doivent « initier leur demande en vue d’attirer un grand nombre de ces touristes, notamment ceux qui s’intéressent au tourisme d’aventure et culturel disponibles dans la wilaya de Tamanrasset », ajoute-t-il encore.

Le même responsable a également plaidé pour la promotion de ce genre de tourisme en Algérie et la commercialisation des divers produits touristiques. Par la même occasion, il annonce de nouvelles mesures concernant la formation des jeunes dans le domaine du tourisme saharien, à l’instar des guides et des accompagnateurs des touristes.

Dans ce sillage, assure que cette question serait prise en charge par ses services en coordination avec le ministère de la Formation professionnelle à travers l’apprentissage.