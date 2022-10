Tourisme : une Tunisienne séduite par la beauté d’Alger

L’Algérie attire de plus en plus de touristes étrangers. En effet, depuis la reprise des activités touristiques et l’ouverture des frontières, de nombreux étrangers ont choisi l’Algérie pour y passer quelques jours pendant la saison estivale.

En effet, sur la toile, ces derniers n’ont pas hésité à partager leurs expériences de voyage en Algérie, qu’ils qualifient d’agréable et de conviviale. Au nombre de ces touristes étrangers, on cite le youtubeur français Ben n’Co, qui a consacré une série de vidéos pour rapporter son voyage en Algérie.

Cependant, Ben n’Co n’est pas le seul touriste ébloui par la beauté des villes algériennes et par la convivialité des leurs habitants. À l’exemple, cette touriste tunisienne, résidente en Russie, qui a fait part de son séjour dans la capitale algérienne.

Une touriste tunisienne éblouie par la beauté de la capitale Alger

Bluffée par la beauté de la capitale algérienne, cette étudiante en médecine n’a pas hésité à partager quelques instants de son voyage sur les réseaux sociaux. En effet, Alger est un mélange de Paris et d’Istanbul, raconte la touriste sur publication.

Agréablement surprise, la tunisienne regrette de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps en Algérie. Elle rappelle sa visite à Notre dame d’Afrique, le mémorial des martyrs, les jardins botaniques. La tunisienne a même été surprise par l’aéroport international de Houari Boumediene. Qu’elle trouve immense et moderne, décrit la voyageuse tunisienne. Si certains habitués de la capitale trouvent ces endroits assez ordinaires, ce n’est visiblement pas le cas de cette touriste.

Cependant, dans le même témoignage, la Tunisienne n’a pas hésité à aborder la question des hôtels dans la capitale algérienne. En effet, en comparaison avec la qualité de leurs services, cette voyageuse considère que les tarifs appliqués par ces hôtels restent quand même assez chers. Chose qui l’a poussé à faire appel un proche pour s’héberger.

Par ailleurs, comme tous les autres touristes étrangers, celle-ci s’est précipité à gouter les différentes spécialités culinaires algériennes. Séduite par la cuisine algéroise, la Tunisienne trouve cette dernière délicieuse avec des prix qui varient selon les endroits et les restaurants.