Tourisme : une Portugaise part à la découverte de l’Algérie à moto

Ces derniers temps, l’Algérie suscite de plus en plus l’intérêt des touristes étrangers. Venant de plusieurs pays dans le monde, ces voyageurs ont choisi l’Algérie pour sortir des sentiers battus et passer des vacances dans une nouvelle destination.

Parmi ces voyageurs, nombreux sont ceux venus de la France, des USA, de la Libye, mais aussi du Portugal. C’est le cas de Paula Kota qui s’est lancée dans le défi de parcourir l’Algérie à moto. À travers cette expérience, la voyageuse portugaise compte faire connaissance de plus près les Algériens. Mais aussi de découvrir les différentes cultures, coutumes et traditions en Algérie.

Quand une voyageuse portugaise part à la découverte de l’Algérie à moto

En effet, cette voyageuse qui compte en son actif une trentaine de voyage vers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique et l’Asie, Paula Kota a fait savoir, au quotidien Echorouk, qu’elle organise chaque année un nouveau voyage. Selon elle, partir en voyage sur sa moto est une forme de liberté et lui permet de savourer la simplicité de la vie.

Pour entamer son voyage en Algérie, Paula a débarqué au port d’Oran, le 11 novembre dernier. Et ce, pour aller à la découverte de la capitale Alger, Tipaza, Batna, Biskra, Constantine et Laghouat. Par ailleurs, cette voyageuse portugaise a fait savoir qu’au moment où elle a décidé d’entamer les formalités pour voyager en Algérie, elle a eu droit à plusieurs critiques du genre qu’une femme ne peut pas conduire une moto en Algérie. Et le visa prend énormément de temps pour être délivré.

Dès son arrivée sur le territoire national, la voyageuse portugaise a eu droit à un accueil chaleureux de la part des Algériens. En effet, elle a été accueillie et nourrie à plusieurs reprises par des familles algériennes. Et a partagé son itinéraire en Algérie avec d’autres voyageurs.

Pour cette femme portugaise, l’Algérie représente, pour elle, une belle et surprenante destination, ce qui est promu à son sujet sur la toile est totalement faux. Pour faire part de son voyage en Algérie, Paula Kota partage tout son quotidien via ses réseaux sociaux. Et à chaque fois qu’elle le fait, elle salue fortement la gentillesse et la générosité des Algériens.