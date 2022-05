Tourisme : un youtubeur Français fasciné par son voyage en Algérie

Ben parcourt le monde depuis plus de 10 ans. Pour découvrir le monde, il préfère partir avec son sac à dos et fait part dans des vidéos Youtube, de ses voyages au Maroc, en Turquie, en Amérique latine….Or, depuis de nombreuses années, sa communauté, très présente sur les réseaux sociaux, lui réclame un voyage à destination de l’Algérie.

Karim, un de ses abonnés de nationalité algérienne, lui a alors proposé de l’accueillir à son domicile et de lui faire visiter son pays. Ben a répondu à l’invitation et a débarqué à Oran depuis maintenant quelques jours, reçu par Karim et sa famille au beau milieu de la fête de l’Aïd.

Étonné par l’accueil algérien, Ben livre ses impressions

« On m’avait parlé de l’accueil algérien, on ne m’a pas menti ». Voilà le début de cette série de vidéos que Ben, le globe-trotter, diffuse sur sa chaîne YouTube « Ben n’Co », qui rassemble aujourd’hui plus de 95 000 abonnés.

Nourri sur place et hébergé par les proches de Karim, le youtubeur expérimente la convivialité algérienne. Passer un séjour chez un habitant procure un plaisir à ce voyageur amoureux des traditions étrangères : ce dernier révèle des tables pleines de gâteaux traditionnels, le couscous du vendredi ( que tous les algériens ont comme coutume) agrémenté de raïb, et savoure pour la première fois les plats traditionnels algériens.

Accompagné de Karim et de son professeur d’architecture, Ben découvre la ville historique de Mostaganem, et visite le souk de Messra reconnu pour être le plus grand des marchés d’Afrique ainsi que le Cap Ivi. Le bilan de Ben est positif : en 3 jours, il a davantage appris sur la civilisation algérienne qu’en 20 ans passés en France.

Dans chacune de ses vidéos, ce jeune voyageur exprime ses impressions : Les Algériens sont très attachants et chaleureux, il se sent comme faisant partie de la famille. Etonné de constater la grande générosité des Algériens rencontrés, Ben se fait offrir partout quelque chose ou un mot gentil et découvre que, ici, on ne peut pas refuser un cadeau.

Le but de Ben : publier chaque jour une vidéo de son séjour qu’il qualifie de belle expérience de vie. Cap sur Oran où il découvre la mosquée Pacha, le palais El Bay ou encore le fort Santa Cruz qui domine la ville. Charmé par les paysages, le panorama sur le front de mer, le globe-trotter se laisse séduire. À cette occasion, il teste la street food à la manière algérienne et goûte des spécialités proposées à moins d’un euro : karentika, sfeng, m’semen, coca…

L’ Algérie décrite par un grand journal Américain

Ben n’est pas le seul à avoir apprécié son séjour en Algérie. Depuis peu, le très réputé et prestigieux journal américain, le Washington post, avait consacré un article à l’Algérie. Publié le 22 avril 2022, le journaliste a été séduit et fasciné par les paysages d’une grande beauté ainsi que par la gentillesse des Algériens.

Au cours de son voyage en Algérie, le journaliste du Washington Post a parcouru Alger, Constantine, Timgad, qui est dans l’est du pays, sans oublier le sud du pays qui a beaucoup marqué ce touriste.