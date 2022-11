Tourisme : un magazine canadien consacre deux éditions à l’Algérie

À l’occasion du salon international du tourisme et de voyage, un magazine canadien a consacré deux éditions spéciales à la destination Algérie. En effet, la publication de ses deux éditions intervient suite à la participation du magazine Touristica International à cet événement organisé par le ministère du tourisme et de l’artisanat algérien.

À travers ses pages en papier ou en numérique, Touristica International tient à informer ses lecteurs des plus récentes destinations de voyage et des tendances loisirs. Et ce, pour répondre aux différentes questions les voyageurs et des professionnels du voyage.

Grâce à deux éditions spéciales, publiées en français et en anglais, Touristica international décrit l’Algérie comme une destination touristique. L’édition 177 de ce magazine fait part de l’expérience de cinq jours passés par un groupe de professionnels du tourisme venant du Canada, de l’Autriche, de la Croatie… dans le Sahara algérien.

En effet, le plan de ce voyage était de faire trois traversées en cinq jours dans le désert algérien. Cependant, avant de commencer cette aventure, les touristes ont d’abord testé l’hospitalité algérienne au niveau de l’hôtel les sables d’Or dans la capitale Alger. Où, ils ont eu l’occasion de se reposer, mais aussi de gouter à plusieurs plats algériens.

Le voyage de ces touristes dans le Sahara a commencé au niveau de Béchar, le point de départ qui a donné l’opportunité à ces voyageurs de grimper les dunes, de contempler le sable sous ses différentes nuances. À travers les page de cette édition, la journaliste de Touristica International, décrit ses journées passées à explorer Taghit, Beni Abbès, Timimoun.

L’Algérie, terre d’accueil et d’évasion

l’axe principal de la 178e édition du magazine Touristica Internationa évoque la reprise officielle du tourisme qui se confirme en Algérie, mais surtout dans le Sahara. Georges El Kahi le Président fondateur de ce magazine a fait part de son optimisme quant à l’avenir du tourisme en Algérie. En effet, pour lui, le touriste est un pétrole qui ne tarit pas. Et l’Algérie dispose d’un trésor à montrer au monde.

Selon ce magazine, l’Algérie dispose d’un grand potentiel touristique et ne manque de rien en terme d’infrastructure. Ce qu’il faut pour développer ce secteur est d’avoir une présence et une visibilité lors des grandes manifestations mondiales.

Par ailleurs, Touristica International a également fait part d’une demande grandissante des réservations pour le sud algérien. Et ce, de la part des touristes étrangers venant de plusieurs pays dans le monde. Selon ce magazine, le sud algérien dispose de la plus forte dynamique en matière des réservations des demandes internationales sur le marché domestique.