Tourisme : deux jeunes filles kidnappées dans une foret à Sétif

Les deux jeunes filles qui habitent la wilaya de Constantine, sont venus en touristes, afin de profiter des beaux paysages de la wilaya de Sétif. Les deux victimes venues en voiture, accompagnées par deux jeunes hommes, voulaient seulement profiter de la nature et du calme des hauteurs de la chaine montagneuses des Babors, au nord de la wilaya de Sétif.

Malheureusement, le moment de détente des quatre touristes n’a pas duré trop longtemps. Les quatre constantinois ont été surpris par une horde malfaiteurs qui se sont rués sur eux. Il s’agit de six individus, qui ont été, par la suite arrêtés par les services de sécurité qui ont aussi libéré les deux victimes.

Kidnapping en plein forêt

Sur les hauteurs des Babors, ou personne ne pouvait entendre leurs cris, les deux jeunes femmes ont été kidnappées par les six individus qui ont pris soin de bien ligoter les deux accompagnateurs de leurs victimes, et de crever les pneus de leur voiture.

Selon le journal arabophone Al Khabar, qui a rapporté l’information, les faits de cette affaire remontent à la nuit du mardi au mercredi, et les six ravisseurs, qui ont disparu dans un premier temps avec les filles dans la densité des forets de la région, ont été tous identifiés par les enquêteurs de la gendarmerie nationale. Il s’agit de six habitants de la région.

Aussitôt alertés, les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert une enquête qui les a mené à libérer les deux jeunes filles en un temps record, précise la même source qui ajoute que les ravisseurs ont été tous les six arrêtés et présentés devant les instances judiciaires. Cependant, cet incident constitue un coup dur pour le secteur du tourisme dans la région.