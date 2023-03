Tourisme saharien : le grand canyon algérien, un décor digne de « Star Wars », youtubeur français

Le Sahara algérien est connu pour ses panoramas pittoresques, l’hospitalité de son peuple et la richesse de ses paysages. Des attributs qui en font la destination touristique numéro un en Algérie et qui attire de nombreux voyageurs chaque année. Certains venus explorer en solo cette contrée aux mille et une facettes, et d’autres venus partager ce qu’ils découvrent avec leurs communautés, à l’image des influenceurs. C’est le cas de Chedli (@chedli), un youtubeur français qui s’est adonné à l’escalade du fameux « grand canyon » algérien et a été ébahi par ce qu’il a trouvé au sommet.

Le Grand Canyon algérien, un décor digne de Star Wars selon Chedli

Chedli est un influenceur dont le contenu tourne principalement autour du gaming. Dans une approche renversante, le jeune homme décide de commencer une aventure de globetrotteur et choisit l’Algérie comme sa 3e destination touristique filmée. S’il a fait plusieurs villes, le créateur de contenu s’est focalisé sur le grand Sud où il a passé la majeure partie de son séjour.

Un des événements marquants du voyage de Chedli au Sahara a été son passage au Grand Canyon algérien. Un amas rocheux perché en hauteur ressemblant fortement, de par sa couleur et sa forme, au grand canyon des USA. Détail qui n’a pas échappé à l’influenceur qui, avec l’aide de son guide Yacine, décide d’entreprendre la mission risquée d’escalader les rocheuses.

Un sentier rocailleux mène le duo à la base du canyon, où ils tombent sur un campement de nomades locaux. Invités sous la tente de leurs hôtes, ils dégustent un bon thé typiquement saharien avant de reprendre leur route. Quelle ne fut pas la surprise du youtubeur français à l’arrivée au sommet du canyon, en découvrant un panorama à couper le souffle. Un décor digne de « Star Wars » comme le souligne Chedli. Une étendue rocailleuse à perte de vue où règne une couleur rouge brique aux allures de paysage cosmique : « J’ai l’impression d’être sur une autre planète », ajoute ce dernier.

Une virée à Taghit de nuit, le youtubeur Chedli éblouit par le « soleil de minuit »

Avant de se rendre au Grand Canyon, Chedli a été de passage à Béchar et a pu faire l’expérience de la nuit illuminée de Taghit. Un ciel étoilé dont ne compte plus les astres, et une lune aux allures de soleil de minuit qui brille si fort qu’on se croirait en plein jour. Tels ont été les spectacles auxquels a pu assister le jeune créateur de contenu, une expérience qu’il n’est pas prêt d’oublier selon ses dires.

Loin de toute pollution visuelle, Taghit bénéficie la plupart du temps d’un ciel dégagé la nuit, permettant de profiter pleinement d’une nuit à la belle étoile, ou « stargazing » comme l’appellent nos amis anglophones.

