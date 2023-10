Tourisme saharien en Algérie : nouveaux circuits pour les voyageurs étrangers

La saison du tourisme saharien a déjà débuté la semaine dernière et se poursuivra jusqu’à la fin du mois d’avril 2024. Rappelons, après plusieurs années de fermeture aux touristes étrangers, le désert algérien a rouvert ses portes l’an dernier pour reconquérir à nouveau le marché du tourisme.

Pour promouvoir le secteur touristique, en cette occasion, les autorités algériennes, ont précédemment annoncé que les touristes étrangers désireux de visiter le Sud de l’Algérie pourront désormais obtenir leurs visas à leur arrivée au niveau des postes frontaliers au lieu de passer par les procédures ordinaires.

Tourisme saharien en Algérie : les opérateurs proposent de nouveaux circuits

Que ce soit pour permettre aux citoyens algériens de tenter de nouvelles aventures ou pour séduire davantage de touristes étrangers, les opérateurs du secteur touristique annonce des programmes assez riches pour cette nouvelle saison.

C’est ce qu’a confirmé le directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya de Ghardaia, en marge du précédent salon du tourisme. En effet, Saïd Meriah a fait savoir que ces nouveaux circuits permettront aux touristes de découvrir la beauté naturelle et la richesse du patrimoine historique et urbain des régions sud de l’Algérie. Notamment à Timimoun, EL oued, Bêcher, Taghit, Ben Abes, Djanet et Tamanrrasset.

La proposition de ces nouveaux circuits est aussi l’occasion pour ces opérateurs de mettre en avant les atouts touristiques, les sites archéologiques et les monuments historiques de l’Algérie.

Air Algérie : le Sahara algérien accessible grâce à deux nouvelles lignes au départ de la France

Par ailleurs, pour permettre aux voyageurs étrangers, notamment les touristes français, de découvrir de plus près les merveilles du Sahara algérien, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a précédemment annoncé l’ouverture de nouvelles lignes au départ de la France, spécialement pour la saison du tourisme saharien.

En plus de la ligne Paris Djanet, les touristes français peuvent désormais rejoindre le sud algérien grâce à deux nouvelles routes aériennes. La première, relie entre l’aéroport de Marseille et les villes de Tamanrasset et Djanet. Et la seconde dessert l’aéroport de Paris CDG vers celui de Tamanrasset également. Les premiers vols d’Air Algérie entre ces destinations sont prévus pour 22 décembre, mais son programme s’affiche déjà complet.

En effet, selon le directeur du tour opérateur Point Afrique, Maurice Freund, le nombre de places disponibles est très limité, ce qui reflète l’intérêt que portent les voyageurs étrangers pour le tourisme saharien.

