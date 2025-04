Tourisme saharien : de plus en plus d’étrangers séduits par le Sud algérien, voici les chiffres

L’Algérie, un géant touristique longtemps endormi, attire un nombre croissant de voyageurs internationaux en quête d’authenticité, loin des circuits touristiques traditionnels et complexes hôteliers de luxe. Voici le nombre d’étrangers ayant visité le Grand Sud au premier trimestre de la saison 2024/2025.

Intervenant sur les ondes de la radio nationale, Saliha Nacer Bey, la directrice générale de l’Office national du tourisme a dévoilé le nombre des visiteurs et de touristes étrangers qui ont fait le choix de se rendre dans le Sahara algérien au premier trimestre de la saison 2024/2025.

22 700 touristes étrangers ont visité le Sahara algérien au premier trimestre 2024/2025

Dans une première évaluation des performances touristiques de l’Algérie, lors de ce premier trimestre qui touche à sa fin, l’invitée de la Première chaîne de la radio a révélé que cette saison est considérée comme exceptionnelle en termes de nombre de touristes, estimé à 186 000 visiteurs, dont plus de 22 700 touristes étrangers.

« C’est une saison exceptionnelle pour le tourisme saharien et nous avons enregistré, pour la première fois, un afflux considérable de touristes de l’intérieur et de l’extérieur du pays, non seulement pour visiter les wilayas traditionnellement connues comme Tamanrasset, Adrar et Timimoun, mais ce mouvement a inclus, de manière exceptionnelle, 24 wilayas du Grand Sud« , a-t-elle déclaré.

Selon la même responsable, l’Algérie mise aujourd’hui plus que jamais sur la promotion du tourisme saharien en tant que valeur ajoutée à l’économie nationale et étape importante du programme tracé par le ministère du tourisme et de l’artisanat.

L’investissement en infrastructures renforcé et le nombre d’agences de voyages augmenté

Par ailleurs, la directive générale de l’Office nationale du Tourisme a expliqué que les résultats positifs obtenus sont dus à une série de mesures de promotion et d’investissement. Elle souligne l’augmentation notable du nombre de touristes en 2024, portant ce nombre à 3 548 000, dont plus de 2 454 000 touristes étrangers et plus de 1 093 000 émigrés et résidents à l’étranger.

De plus, lors de son intervention, Saliha Nacer Bey souligne que cette progression est attribuée à la promotion de l’Algérie comme destination touristique, notamment à travers des événements internationaux. Parallèlement, des investissements ont été réalisés dans le secteur de l’hôtellerie, dont la réception de 47 établissements et l’augmentation de la capacité d’accueil 4 600 lits.

L’État encourage également les initiatives locales, comme la transformation de maisons en hébergements touristiques, particulièrement dans le sud algérien. Cette dynamique s’accompagne par ailleurs par ma création de nouveaux postes d’emploi, non seulement dans l’hôtellerie. Le nombre d’agences de voyage a aussi augmenté, avec la mise en service de près de 571 agences. L’objectif est donc de développer un tourisme durable et respectueux de l’environnement, tout en privilégiant des aménagements légers.

