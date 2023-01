Tourisme saharien Algérie : des chiffres prometteurs selon le ministre

rEn pPlus de 5.000 touristes étrangers ont afflué dans le désert algérien lors des fêtes de fin d’année 2022 et réveillon 2023, selon le ministre du Tourisme Yacine Hamadi.

En effet, le ministre du Tourisme, a affirmé ce mercredi 11 janvier, durant la matinée, alors qu’il était l’invité de la matinale sur la chaine arabophone Echourouk, qu’environ 200 000 touristes ont visité le désert pendant les fêtes de fin d’année, dont 5 000 touristes sont de nationalité étrangère.

De plus, le ministre a estimé que l’Algérie est unique et se distingue par le tourisme saharien à travers le monde, et pour cette raison la locomotive du développement, de la valorisation et de la promotion du tourisme en Algérie s’est faite sur la base du tourisme saharien.

De chiffres prometteurs pour le secteur du tourisme à Djanet

Le 2 janvier passé, le directeur du tourisme et de l’artisanat de la région de Djanet, El Amine Hammadi, avait confirmé que la région de Djanet a connu, au cours des derniers jours de l’année écoulée, un grand mouvement d’activité touristique.

Hammadi avait souligné qu’il existe des indicateurs positifs indiquant le succès de la saison touristique du désert. Soulignant que le nombre de touristes depuis le début de la saison jusqu’au début du mois de décembre dernier a atteint environ 2 728 touristes. Parmi eux, 1 000 touristes étrangers de diverses nationalités et 1 728 touristes nationaux. Ajoutant que la ligne aérienne Paris-Djanet a été ouverte va inciter les touristes à affluer vers la région via cette voie aérienne directe.

En outre, il avait aussi souligné que les intérêts de sa direction assurent la mise à disposition de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles. Et en coordination avec les différents partenaires du secteur afin d’assurer un bon séjour pour les arrivées dans la région de Djanet.

Tourisme saharien : un nouveau visa pour les étrangers

Le 28 décembre 2022, le ministère de l’Intérieur et de la collectivité locale a annoncé la mise en place d’un nouveau type de visa pour les touristes étrangers désireux de visiter le sud algérien.

Selon le ministère de l’Intérieur, les touristes étrangers peuvent désormais solliciter un visa touristique dès leur arrivée à l’un des aéroports du sud algérien. En précisant aussi que ce sont les agences de voyages, qui accompagneront les touristes étrangers dans leurs démarches.