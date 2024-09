Tourisme saharien : Air Algérie reprend ses vols Paris – Djanet

La saison touristique dans le Sahara algérien s’approche et les amateurs d’aventures uniques se préparent pour profiter d’un séjour inoubliable dans le sud du pays. De son côté, Air Algérie a décidé d’entamer cette saison un peu à l’avance.

La saison du tourisme saharien s’étend généralement de la fin du mois d’octobre jusqu’en mois de mai. Cependant, en raison de la baisse des températures ces derniers jours, la compagnie aérienne nationale a décidé de relancer sa ligne périodique Paris – Djanet à l’avance.

Saison touristique dans le Sahara algérien : Air Algérie annonce la reprise de ses vols Paris – Djanet

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne sur sa page officielle, Air Algérie donne le coup d’envoi de la saison du tourisme saharien et annonce la reprise de ses vols au départ de la Capitale française, Paris, vers le sud algérien, notamment à destination de Djanet.

Désormais, les voyageurs algériens et les touristes, en provenance de la France, pourront réserver leurs vols au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à destination de Djanet, sur le site de réservation de la compagnie ou via ses agences.

« Reprise des vols d’Air Algérie de Paris-Charles de Gaulle vers Djanet. N’hésitez pas à visiter notre site web ou l’une de nos agences pour vos réservations » lit-on dans le communiqué de la première compagnie aérienne nationale.

Pourquoi voyager à Djanet ?

Située dans le sud-est de l’Algérie, Djanet attire de plus en plus de touristes étrangers à la recherche d’authenticité et de paysages grandioses. Les voyageurs qui ont fait le choix de cette destination auront la chance de découvrir l’une des merveilles de la nature, le Tassili n’Ajjer, classé au patrimoine de l’UNESCO.

L’oasis verdoyante de Djanet, qui se dessine au cœur du désert, est l’un des paysages qui séduisent les touristes. Ses palmiers et ses jardins créent un havre de paix associant tranquillité et fraîcheur. Djanet offre des activités variées pour ses visiteurs, elle est une base idéale pour pratiquer de la randonnée et faire du trekking.

