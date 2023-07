Tourisme : quelles sont les destinations les plus prisées par les Algériens pour cet été 2023

Avec le début de la saison estivale, les agences de tourisme continuent à programmer et planifier les voyages en fonction des désirs et des demandes des clients algériens.

Cette année, la Tunisie et l’Égypte se classent en tête de liste des destinations les plus recherchées par la clientèle algérienne. Dans le cadre d’un reportage réalisé par un média arabophone, un représentant d’une agence de tourisme explique que la Tunisie est en effet la destination la plus demandée, et que l’Égypte vient cette année la concurrencer.

| À LIRE AUSSI : Meilleures destinations pour les voyageuses en solo : l’Algérie figure-t-elle sur la liste ?

La ville égyptienne de Charm el-Cheikh attire de plus en plus de touristes ces derniers temps. Selon les propos du même interlocuteur, cela serait dû à la promotion de ces lieux sur les réseaux sociaux.

Quel prix pour ces voyages ?

En plus de la beauté de ces lieux, le prix de ces voyages peut aussi contribuer à charmer le client algérien ou pas.

Le responsable de l’agence explique qu’ils ont fixé le prix des voyages pour la Tunisie à 37 000 dinars la semaine. En ce qui concerne la Turquie, plus précisément Istanbul, le prix s’élève à 170 000 dinars pour 7 nuitées et 8 jours.

| À LIRE AUSSI : Carrefour voyages : 7 destinations incontournables à découvrir en Algérie

Le voyage pour Charm el-Cheikh s’affiche au prix de 230 000 dinars par personne, tandis que celui pour Antalya, la capitale turque, est de 260 000 dinars par personne.

Le responsable affirme également qu’après la crise sanitaire du COVID-19, les Algériens ont commencé à privilégier les destinations locales pour profiter de leurs vacances.

| À LIRE AUSSI : Voyager en ferry : l’Algérie parmi les destinations les plus chères en 2023