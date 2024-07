Tourisme nocturne en Algérie : BELUX illumine le front de mer de Mostaganem

Le tourisme nocturne s’impose de plus en plus comme un élément clé de l’attractivité des villes, dans le monde entier. Cette nouvelle forme de tourisme englobe une large gamme d’activités, allant des visites guidées, aux spectacles musicaux, en passant par les sorties restaurants et les balades en bord de mer.

Pour les villes algériennes, le développement d’une offre touristique nocturne de qualité générera pour elles de nombreux avantages économiques et sociaux. Cela permettra notamment de créer des emplois, de dynamiser les centres-villes et de renforcer l’identité culturelle des différentes localités.

🟡 À LIRE AUSSI >> Tizi-Ouzou capitale du tourisme nocturne : la journée d’étude reportée à novembre 2024

Dans ce sens, BELUX Éclairage lance un appel aux vacanciers algériens afin de renforcer “notre fierté nationale” et soutenir le tourisme local. Le choix de l’entreprise, pour ce deuxième appel à participation, s’est portée sur la perle de l’Ouest algérien, Mostaganem.

Cette initiative de BELUX s’appuie sur le constat et la conviction que la lumière constitue un vecteur du développement local et un catalyseur du tourisme nocturne. Faire rayonner les villes algériennes représente un moyen puissant pour offrir aux visiteurs de notre pays une expérience unique !

Ne manquez pas donc l’opportunité de participer à quelque chose de grand. Rejoignez l’initiative “Algérie, terre d’avenir” et contribuez à garder les touristes en Algérie, pour un avenir rempli de découvertes et de fierté nationale.

Front de mer La Salamandre : La parure irisée de la côte mostaganémoise illuminée par BELUX

Dans le cadre de ses nombreux projets qui visent à faire sortir nos villes des ténèbres afin de garder les touristes en Algérie, BELUX Éclairage a récemment procédé à l’éclairage du front de mer de La Salamande, dans la wilaya de Mostaganem.

Les solutions moderne d’éclairage urbain que l’entreprise a installé dans cette plaque tournante du tourisme local de la perle de la côte-ouest algérienne ont donné à l’endroit un aspect lumineux féérique à même de ravir les familles et les amateurs des balades nocturnes en bord de mer.

Par ailleurs, BELUX propose une large gamme de solutions d’éclairage urbain conçues pour répondre aux besoins spécifiques des villes et des communes. Parmi ses produits phares de Belux, on trouve :

Luminaires LED : les luminaires des séries Azal et Idel offrent un excellent confort visuel et une grande efficacité énergétique. Ils sont idéals pour l’éclairage des voiries urbaines, des zones piétonnes et des espaces publics.

: les luminaires des séries Azal et Idel offrent un excellent confort visuel et une grande efficacité énergétique. Ils sont idéals pour l’éclairage des voiries urbaines, des zones piétonnes et des espaces publics. Projecteurs : Belux propose également une gamme de projecteurs puissants pour l’éclairage de bâtiments, de monuments et d’espaces sportifs. Le projecteur Ziri de 2000W fait partie des produits phares.

Belux propose également une gamme de projecteurs puissants pour l’éclairage de bâtiments, de monuments et d’espaces sportifs. Le projecteur Ziri de 2000W fait partie des produits phares. Mâts d’éclairage : L’entreprise fabrique des mâts en acier galvanisé et en aluminium anodisé pour soutenir ses luminaires. La série Atlas est une gamme de mâts en fonte particulièrement robustes.

L’entreprise fabrique des mâts en acier galvanisé et en aluminium anodisé pour soutenir ses luminaires. La série Atlas est une gamme de mâts en fonte particulièrement robustes. Systèmes d’éclairage à rail : Elle propose aussi des systèmes d’éclairage à rail flexibles et modulables pour l’éclairage des espaces intérieurs et extérieurs.

En plus de ses solutions d’éclairage, BELUX offre des services de conception et d’installation pour accompagner ses clients dans la réalisation de leurs projets. Enfin, l’entreprise s’engage à fournir des produits fiables, durables et économes en énergie. Elle contribue ainsi à l’amélioration du cadre de vie des citoyens algériens.