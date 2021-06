Tourisme : les Saoudiens sont prêts à investir en Algérie

Le secteur du tourisme en Algérie arrivera-t-il à sortir un jour de la crise qu’il traverse depuis de nombreuses années ? La solution réside-t-elle dans l’intervention des investisseurs étrangers ? En attendant de tomber sur la bonne réponse, les agences touristiques lancent des cris de détresse, et les Algériens préfèrent aller passer leurs vacances en Tunisie et boudent toute perspective de tourisme interne.

Le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a indiqué aujourd’hui, dans une déclaration à la radio nationale, que des beaux jours attendent le secteur touristique en Algérie, et ce, malgré le déficit enregistré dans diverses structures d’accueil. Le ministre a déclaré que plus de 800 projets se trouvent actuellement en cours de réalisation, tandis que 2 600 autres projets sont d’ors et déjà approuvés par le gouvernement.

Une volonté saoudienne pour le tourisme en Algérie

C’est toujours lors de son passage à la radio nationale que le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Ali Boughazi, a révélé qu’une délégation étrangère a déjà effectué une visite en Algérie, et plus précisément dans le Sahara Algérien. Cette visite avait pour but de discuter sur les possibilités d’investir dans le secteur touristique en Algérie, surtout après la décision d’abandonner la règle des 51/49, sauf dans les secteurs stratégiques.

« Les étrangers sont très surpris par le potentiel touristique de notre pays », a déclaré Boughazi qui a aussi dévoilé qu’il a pu rencontrer dans ce contexte, le ministre du tourisme de l’Arabie Saoudite. Ce dernier aurait affiché la volonté de son pays d’investir en Algérie. Le ministre Saoudien « a exprimé sa volonté de rassembler leurs grands investisseurs afin que l’on puisse leur offrir des opportunités d’investissement dans notre pays ».

En outre, le ministre a également souligné l’importance que revêt le tourisme interne en Algérie. Boughazi a confié que ce type de tourisme est essentiel, vu qu’il empêche la fuite des devises vers l’étranger. D’ailleurs, et à l’occasion de la journée nationale du Tourisme, qui aura lieu demain vendredi 25 juin, le slogan qui a été choisi est : « Le tourisme interne, le défi d’aujourd’hui et le pari de demain« .