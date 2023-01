Tourisme : les meilleures activités à faire à Alger selon TripAdvisor

L’Algérie s’ouvre de plus en plus au tourisme et ses différents paysages séduisent de nombreux touristes issus de différentes nationalités. Cependant, si vous envisagez de se rendre sur le territoire national, vous vous demandez certainement quelles activités faire pendant votre séjour.

Dans ce sillage, le site spécialisé des voyages et des bons plans, TripAdvisor, a établi une liste des meilleures attractions à faire si vous prévoyez de voyager à Alger. La capitale de l’Algérie a tout pour plaire, elle allie entre modernité et authenticité, histoire et hospitalité.

Que faire à Alger selon TripAdvisor ?

Quand on évoque Alger, on pense directement à sa Casbah. En effet, selon TripAdvisor, cette dernière constitue l’un des endroits à absolument visiter à Alger. Composée d’un Labyrinthe de ruelle, la Casbah raconte et témoigne l’histoire de la capitale et séduit tous ses visiteurs.

TripAdvisor suggère également de visiter le jardin d’Essaies du Hamma. Notamment, pour les voyageurs qui sont à la recherche de verdure. En effet, ce lieu, qui figure parmi les plus anciens de la capitale, compte plus de 3000 espèces végétales.

La sélection de site spécialisé dans les voyages se poursuit avec une visite à la basilique de Notre Dame d’Afrique, au Mémorial des martyrs, à la Grande mosquée d’Alger, mais aussi le Palais des Rais qui fait partie des plus importants monuments historiques de la capitale.

Par ailleurs, TripAdvisor conseille également de visiter le musée national des beaux-arts, qui se situe à proximité du Jardin d’essais du Hamma. Et représente l’un des plus importants musées en Afrique. En son actif, le musée national des beaux-arts compte une collection de 8000 œuvres peintes, sculptures et gravures.

Pour rappel, pendant la précédente saison estivale, la capitale d’Alger a accueilli pas mal de touristes étrangers, qui n’ont pas hésité à faire part de leur séjour dans cette ville. Ces voyageurs ont été également séduits par l’hospitalité et la convivialité des habitants de la capitale Alger.

