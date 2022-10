Tourisme : l’Algérie, un géant caché à la vue de tous

Disposant d’un fort potentiel touristique et pourvu d’atouts que peuvent faire d’elle une destination touristique très répandue. L’Algérie peut-elle être la plus grande destination touristique du continent africain ? telle-est la question qu’a posé National Géographic France, lors de son dernier rapport sur l’Algérie, le lundi 10 octobre dernier.

Avec de nombreux sites archéologiques, considérés parmi les mieux conservés en Afrique du Nord, dont les avants-postes romains de Djemila et de Timgad. L’Algérie dispose de toutes les qualités lui permettant de s’ouvrir davantage sur le monde et d’accueillir plus de touristes étrangers.

En effet, selon le chercheur du Think Tank américain Atlantic Council, Andrew Farrand, qui s’est confié à National Géographic France, l’Algérie accueille chaque année environs deux millions de touristes. Dont la plupart sont des membres de la diaspora. Qui rendent visite à leur famille sur le territoire national.

L’Algérie, un géant touristique inconnu à la vue de tous

Selon cette prestigieuse chaine, les ruines romaines, les étendues de dunes du Sahara, le Hoggar et le Tassili n’Ajjer restent un potentiel non exploité. Ce qui fait de l’Algérie un géant touristique, caché à la vue de tous. Avec tous ces ingrédients en sa possession, il ne reste à l’Algérie qu’à promouvoir sa destination, de s’ouvrir davantage aux touristes étrangers et de s’offrir les infrastructures nécessaires à l’accueil de ces derniers.

Par ailleurs, le chercheur Andrew Farrand cite, également, les facteurs qui, selon lui, freinent le développement du tourisme en Algérie. Parmi ces derniers, notamment la contrainte de la bureaucratie, la difficulté de l’obtention des visas vers l’Algérie. Mais aussi, la promotion inexistante du tourisme sur le territoire national. En effet, d’après ce chercheur principal pour l’Afrique du Nord au Conseil de l’Atlantique, le secteur pétrolier et gazier de l’Algérie domine les autres domaines d’activités, dont celui du tourisme.

Dans ce reportage, National Géographic France a décrit plusieurs régions de l’Algérie. Allant de la Casbah d’Alger, en passant par les villes historiques comme Constantine et Oran, pour enfin arriver à Gherdaia, ville ancestrale des Mozabites.