Tourisme : la Tunisie compte sur les Algériens en 2021

Plus d’un an après la fermeture des frontières en Algérie, la situation sanitaire continue d’imposer de graves dégâts au secteur du tourisme. Mais le cas de l’Algérie n’est pas à part. Le voisin Tunisien lui aussi a subi des pertes importantes à cause de la crise épidémiologique actuelle.

Le ministre tunisien du Tourisme et de l’Artisanat, Habib Ammar, a affirmé que les frontières tunisiennes vont rouvrir le 19 avril 2021, et que son pays compte procéder à une relance touristique, et ce, afin de rattraper le retard causé par la crise sanitaire liée au nouveau coronavirus Covid-19. La Tunisie compte donc tout miser sur la prochaine saison estivale.

Ouverture des frontières et attente des Algériens

Par Ailleurs, le même ministre Tunisien a déclaré que « les Algériens seront parmi nous cet été, ce pays frère ayant bien avancé dans la vaccination ». Selon Habib Ammar donc, qui a souligné également que les frontières Algériennes restent toujours fermées, il y a toutefois un espoir que la situation s’améliore en Algérie d’ici quelques jours, comme cela a été rapporté par nos confrères du quotidien Liberté.

C’est aussi au cours de son passage à l’émission Midi Show sur Mosaïque FM, que le ministre Tunisien Habib Ammar a déclaré qu’en sa qualité de ministre du Tourisme, sa première mission est de « garantir la santé du citoyen tunisien » et que sa deuxième est de garder « l’image de la Tunisie en tant que destination Safe ».

C’est toujours lors de ce passage à l’émission radio que le ministre Tunisien chargé du tourisme et de l’artisanat a communiqué que les frontières Tunisiennes ouvriront à partir du 19 avril prochain, ce qui va permettre à la Tunisie d’essayer de panser les dégâts qui ont touché son secteur touristique, d’autant plus que ce secteur revêt la plus grande importance chez nos frères Tunisiens.