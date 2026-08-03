Global Muslim Travel Index : l’Algérie parmi les destinations qui progressent le plus en 2026

Le tourisme halal a le vent en poupe, et l’Algérie tire son épingle du jeu ! Selon l’édition 2026 du Global Muslim Travel Index (GMTI), l’attractivité du pays auprès des voyageurs musulmans franchit un nouveau cap. Grâce à des efforts soutenus pour adapter son offre touristique, l’Algérie gagne deux places au classement mondial cette année.

Le Global Muslim Travel Index (GMTI) a rendu son verdict pour 2026 ! En analysant 150 destinations mondiales — dont l’Algérie —, ce rapport de référence mesure la capacité des pays à accueillir les voyageurs musulmans.

Quatre piliers stratégiques ont été minutieusement évalués : la qualité des services, la facilité d’accès, la communication et le cadre environnemental.

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Cinq meilleures destinations pour les voyageurs musulmans en 2026

Les pays de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) continuent de régner en maîtres sur le tourisme Muslim-friendly. En tête du Global Muslim Travel Index 2026, la Malaisie s’impose comme leader incontesté avec un score de 83/100.

Par ailleurs, elle est directement suivie par un trio de tête formé par l’Indonésie, l’Arabie saoudite et la Turquie, ex æquo à la 2ᵉ place (79/100). Le Qatar vient fermer ce Top 5 d’élite avec une solide note de 76/100.

D’après les données du Global Muslim Travel Index 2026, le tourisme Muslim-friendly enregistre une progression remarquable. Avec 196 millions de déplacements internationaux en 2025, le secteur affiche une hausse soutenue de 11,3 % par rapport à l’année précédente.

Pour la première fois, le rapport intègre l’écoute du Web et des médias pour évaluer en temps réel l’expérience client. Sécurité, qualité de l’accueil, offre de services ou accessibilité : le ressenti authentique des voyageurs musulmans sur Internet devient désormais un critère clé du classement.

Quelle place pour l’Algérie ?

Tiré par l’essor du tourisme sportif (21 milliards de dollars visés d’ici 2030) et l’influence croissante des voyageuses musulmanes, le marché s’évalue désormais selon deux modèles clés : le cadre ACES, axé sur l’accessibilité, l’environnement, la communication et les services adaptés (halal, prière), et le cadre RIDA, qui mesure la qualité de l’expérience à travers le numérique, le tourisme responsable, l’immersion et la sécurité.

L’Algérie confirme sa progression au Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026 en grimpant au 22ᵉ rang mondial sur 150 pays. Portée par une note globale de 62 sur 100, elle gagne deux places en un an. Le principal moteur de cette hausse ? La qualité de ses services, véritable point fort du pays avec un score de 70 sur 100.

Le pays tire également son épingle du jeu sur le segment des voyageuses musulmanes en décrochant la 16ᵉ position du classement. Une très belle performance tirée par des avancées concrètes en matière de sécurité et de qualité d’accueil.

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