Tourisme et Covid-19 : la Tunisie allège les mesures préventives

La Tunisie a été fortement touchée par une vague de contaminations sans précédent. Le Covid-19 a forcé le pays à se reconfiner, et à dénombrer ses morts. Après plusieurs semaines de cauchemar, les choses ont fini par se calmer, ce qui a conduit la présidence Tunisienne a annoncé des nouvels mesures sanitaires qui font preuve d’un certain allégement.

En effet, la présidence Tunisienne a publié aujourd’hui, le 18 aout 2021, un communiqué dans lequel elle annonce avoir allégé les mesures préventives prises pour juguler la propagation du coronavirus, notamment le couvre-feu, qui s’étendra désormais de minuit jusqu’à 5 h du matin, et ce, à partir du 19 aout.

Nouvelles conditions d’entrée pour les voyageurs

Outre l’allégement du couvre-feu, les autorités Tunisiennes ont décidé de soumettre les voyageurs qui veulent entrer en Tunisie à un test PCR négatif dont la durée n’excède pas les 72H à compter de la date de sa réalisation. Les voyageurs devraient également observer un confinement obligatoire de 10 jours, à compter de leur date d’entrée en Tunisie.

Du confinement sanitaire obligatoire, sont exemptés les voyageurs qui ont accompli leur vaccination. Les voyageurs vaccinés peuvent donc, d’auprès le communiqué de la présidence Tunisienne, entrer en Tunisie sans aucune restriction.

Il est cependant à noter que les restaurants et des cafés de toutes sortes vont etre fermer à partir de 22 h 00, et que rassemblements familiaux, privés et publics ainsi que les rassemblements dans les espaces clos demeureront interdits. Les personnes entièrement vaccinées vont être toutefois autorisé à se rassembler dans les espaces ouverts.