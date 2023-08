Tourisme en Algérie : une ruée des touristes étrangers vers le Tassili n’Ajjer cette année

Bijou du tourisme national, le Sahara algérien est l’une des destinations préférentielles des touristes étrangers. Suite à la mise en place d’un nouveau système d’obtention de visa a l’aéroport d’arrivée, le Sahara algérien se repositionne sur l’échiquier touristique mondial.

Ainsi, selon des sources algériennes, plus de 4 000 étrangers, principalement des occidentaux, ont visité le sud algérien et ses splendides oasis. Les paysages désertiques, remplies d’histoire, du Sahara algérien sont la principale attraction des touristes, venus des quatre coins du monde.

À la recherche de sérénité et de quiétude, les touristes tombent sous le charme du site du patrimoine culturel mondial et du patrimoine naturel mondial, le Tassili n’Ajjer.

Reconnu par l’UNESCO en 1982, le Tassili n’Ajjer offre une visite dans l’histoire de l’humanité et plonge ses visiteurs dans une ataraxie, loin des tracas du monde extérieur. Une aubaine pour les amateurs de l’accalmie.

Tassili n’Ajjer : que dit l’UNESCO du site préhistorique algérien

Quand on parle du Tassili n’Ajjer, on ne peut pas faire volte-face sur les gravures qui ont donné une dimension intemporelle à ce site. « Cet étrange paysage lunaire de grand intérêt géologique abrite l’un des plus importants ensembles d’art rupestre préhistorique du monde. Plus de 15 000 dessins et gravures permettent d’y suivre, depuis 6000 av. J.-C. » dit-il l’UNESCO sur son site internet.

L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture ajoute, « La densité exceptionnelle des peintures et des gravures, et l’existence de nombreux vestiges préhistoriques sont des témoignages exceptionnels de la Préhistoire. Depuis 10 000 ans avant notre ère jusqu’aux premiers siècles, les populations qui se sont succédées ont laissé de nombreuses traces archéologiques, habitats, tumuli et enclos, qui ont livré un abondant matériel lithique et céramique », lit-on.