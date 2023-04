Tourisme en Algérie : un aventurier français entreprend la traversée du Sahara en moto

Le Sahara algérien possède mille facettes et attire des touristes du monde entier. Des paysages à couper le souffle, un peuple accueillant et des rites et coutumes hors du commun sont au rendez-vous. Une destination de plus en plus prisée des voyageurs, qui s’intéressent surtout aux sentiers battus, peu fréquentés, et où la nature reprend le dessus.

Ainsi, nombreux sont les voyageurs curieux qui entreprennent des traversées du désert en road trip. Un jeune aventurier français a relevé le défi, et a parcouru l’immensité du Sahara à bord de sa petite moto.

A LIRE AUSSI : Après Alger, Mercotte part à la découverte du Sahara à Timimoun

Un jeune Français entreprend la traversée du Sahara algérien à moto

Le jeune Leo, aventurier français partageant ses périples sur YouTube, décide de faire le tour du Sahara à bord de sa petite cylindrée. Si l’idée parait saugrenue, elle n’en est pas moins gratifiante pour le créateur de contenu, connu pour ses road trips à moto à travers le monde.

A LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : l’ex-émir du Qatar découvre le Sahara en famille

Aujourd’hui, Leo s’attaque à l’immensité du désert algérien, avec pour point de départ la wilaya d’Oran. Il trace sa route vers El Abiodh Sidi Chikh, en passant par Brezina, avant de faire un pitstop à Ghardaïa, où il passera sa première nuit. La beauté des paysages subjugue le jeune homme, qui se retrouve sur la route en plein coucher de soleil, au beau milieu du désert. Une vision terrifiante pour certains, mais qui a un effet tout autre sur le jeune aventurier. Ebahit par la vue époustouflante, il continue sa route jusqu’à In Salah, puis trace son chemin vers la belle Tamanrasset.

S’il connaît quelques couacs en cours de route (panne d’essence, contrôle par les autorités), Leo ne manque pas de souligner le caractère accueillant des habitants de la région.

Le Sahara algérien épate Mercotte , l’animatrice française du Meilleur Pâtissier

Et le jeune Léo n’est pas le seul français que le grand Sud a attiré. La célèbre Mercotte, vedette de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » y a aussi fait escale lors de son passage dans l’édition algérienne du concours. À Timimoune, elle découvre un panorama digne des mille et une nuits, et se familiarise avec la culture locale. L’animatrice à succès du Meilleur Pâtissier en profite également pour découvrir les différentes variétés de dattes de la région.

A LIRE AUSSI : Tourisme au Sahara : l’ambassadeur de l’UE envouté par Taghit et Assekrem