Tourisme en Algérie : plus de 580 projets en cours pour transformer le secteur

À l’occasion de la 56e édition de la Foire internationale d’Alger (FIA), les autorités algériennes ont levé le voile sur un vaste programme d’investissement touristique. Au cœur de cette stratégie : plus de 580 projets en cours de réalisation et une forte volonté d’accroître la capacité d’accueil du pays.

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a annoncé, ce jeudi, que 580 projets touristiques sont actuellement en chantier à travers plusieurs wilayas. Selon M. Boukabous Ghoulam Allah, directeur de l’investissement touristique au ministère, ces projets visent à créer près de 70 000 lits supplémentaires.

Aujourd’hui, la capacité nationale en hébergement touristique s’élève à environ 140 000 lits. Grâce à ce nouveau programme, ce chiffre devrait atteindre plus de 210 000 lits dans les années à venir. À elle seule, l’année 2025 verra la réception de 145 nouveaux établissements, un cap significatif pour renforcer l’infrastructure hôtelière nationale.

Ce plan ambitieux vise à accompagner la relance du tourisme national et international, à générer des milliers d’emplois, et à offrir aux visiteurs des conditions d’accueil modernes et adaptées aux standards internationaux.

269 zones touristiques recensées à travers le pays

Le développement du tourisme ne se limite pas à la construction d’hôtels. Il passe aussi par une gestion stratégique du foncier. L’Agence nationale du foncier touristique (ANFT) a recensé 269 zones touristiques classées, réparties sur l’ensemble du territoire, dont 60 % sont situées dans les zones côtières.

Parmi ces zones, 81 disposent déjà d’un plan d’aménagement, permettant ainsi leur mise à disposition pour des projets structurés. Selon M. Salim Mehnaoui, directeur de l’ANFT, 10 de ces zones seront aménagées dès juillet prochain, ouvrant la voie à la réalisation de 130 projets touristiques supplémentaires.

L’implication de l’ANFT, en lien avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI), vise à simplifier l’accès au foncier pour les investisseurs et à assurer une cohérence entre les projets touristiques et l’environnement local

Une dynamique prometteuse pour l’avenir du tourisme algérien

Avec ce plan d’investissement massif, l’Algérie amorce une transformation profonde de son secteur touristique. Les autorités misent sur la diversification économique et voient dans le tourisme un levier de croissance durable. La modernisation des infrastructures, l’organisation du foncier, et la planification régionale sont désormais au cœur de cette stratégie.

Cependant, pour que ces projets portent leurs fruits, plusieurs défis restent à relever : la formation du personnel, la qualité des services, la promotion de la destination Algérie à l’étranger, et la garantie d’un cadre juridique et administratif stable pour les investisseurs.

Si la dynamique actuelle se poursuit, l’Algérie pourrait enfin exploiter pleinement son potentiel touristique et s’imposer comme une destination de choix en Méditerranée, entre mer, montagne, désert et patrimoine culturel d’exception.