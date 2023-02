Tourisme en Algérie : les touristes étrangers brisent les clichés

Même si l’Algérie tend à être un pays touristiques, certains obstacles freinent encore les voyageurs. Tout d’abord, beaucoup d’entre-deux reviennent sur les difficultés d’obtenir un Visa, et la bureaucratie qui prend très vite le dessus. Mais un second point, souvent fondé sur des idées reçues est lui aussi évoqué : la sécurité en Algérie.

Avec un passé qui ne joue pas en sa faveur, et une inaccessibilité d’accès qui empêchent le flux de visiteurs, l’Algérie se retrouve donc, victime d’un cliché, qui lui porte préjudice.

Mais ce n’est pas sans compter, sur certains touristes, notamment des vidéastes et créateurs de contenu étrangers en visite en Algérie, qui ont décidé d’enfin briser ce cliché.

En effet, Justine et Thomas ont décidé de faire Paris – Dakar à vélo, en passant par l’Algérie ont décidé de rétablir la vérité. C’est dans une vidéo, publiée sur leur compte instagram « nosjourssurterre » publiée le vendredi 03 février 2023 qu’ils détruisent ce préjugé.

Dans la vidéo, nous voyons les différents paysages algériens s’enchaînant, alors que le couple de touriste est à vélo. Sous celle-ci, nous pouvons lire : « N’allez pas en Algérie, c’est trop dangereux ! Ah oui ? La preuve en image ! ». Un message clair, qui montre l’aisance avec laquelle ils ont pu effectuer leur voyage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Justine & Thomas (@nosjourssurterre)

Ben N’Co : « Je ne me suis jamais senti en danger ! »

Ben N’Co, un globetrotteur qui en est à son deuxième voyage en Algérie, explique quant à lui cela d’une façon beaucoup plus directe et explicite. Le jeune homme, s’est filmé dans les rues d’Alger, la nuit, vêtu d’un maillot de l’équipe nationale algérienne.

Il témoigne des avertissements qu’il a pu recevoir avant de venir en Algérie.

Il explique donc, dans une vidéo postée le 4 fevrier 2023 sur son compte Instagram le qu’avant de venir, il avait eu écho d’un climat dit dangereux, qu’il ne trouve pas du tout en Algérie. C’est dans les rues de Bab El oued, un quartier populaire de la capitale qu’il revient sur ça en ajoutant « que comme partout, il faut faire attention la nuit, mais que là, ça joue aux cartes, au billard, … ça papote mais il n’y a aucun problème ».

Enfin, il ajoute, comme légende sous cette même vidéo que partout où il s’est rendu en Algérie, il ne s’est jamais senti en danger.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ben N’co (@ben.nco)

Tourisme algérien : une réelle évolution

L’Algérie est un pays situé en Afrique du Nord, avec une richesse culturelle et historique unique et une variété de paysages naturels époustouflants. Le tourisme en Algérie a connu une croissance significative ces dernières années et est devenu un secteur économique clé pour le pays.

De plus, le tourisme en Algérie est en constante évolution, avec de nouveaux projets et initiatives visant à améliorer l’expérience touristique. A titre d’exemple le Ministère de l’Intérieur et de la collectivité locale en Algérie a annoncé la création d’un « nouveau visa » pour les touristes étrangers souhaitant explorer le sud du pays le mercredi 28 décembre 2023.

Grace à celui-ci, les touristes peuvent maintenant obtenir un visa touristique à leur arrivée dans l’un des aéroports du sud de l’Algérie, avec l’aide des agences de voyage.

Les retombées n’ont pas tardé, et le nombre de touristes recensés est assez significatif. Selon le ministre du Tourisme, Yacine Hamadi, 5 000 touristes étrangers se sont rendus dans le désert algérien pendant les fêtes de fin d’année 2022 et réveillon 2023.

En tout, environ 200 000 touristes ont visité cette région pendant cette période. M. Hamadi a fait cette annonce lors d’une entrevue accordée à la chaîne arabophone Echourouk.