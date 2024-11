Tourisme en Algérie : les sources thermales, un trésor à découvrir absolument !

Saviez-vous que l’Algérie dissimule un véritable trésor de bien-être avec près de 300 sources thermales ? Celles-ci sont bien plus que de simples lieux de relaxation issus d’un simple phénomène géologique. Avec des eaux chaudes aux vertus curatives prouvées, elles sont témoins d’une histoire millénaire.

Autrefois convoités par les anciennes civilisations, des tribus berbères aux romains, en passant par les ottomans. Ces sources thermales étaient considérées comme des sites sacrés permettant de se ressourcer et tirer profit des soins thérapeutiques qu’elles peuvent offrir. Aujourd’hui, elles représentent un atout majeur pour le développement touristique en Algérie.

En effet, les sources thermales algériennes se distinguent par la diversité de leurs compositions minérales, dont chaque élément offre une panoplie de bienfaits thérapeutiques. De plus, elles sont nichées dans des endroits à couper le souffle. De quoi ravir les touristes en quête d’une expérience authentique, relaxante et immersive, loin du tumulte urbain.

Sources thermales algériennes : un voyage touristique au service du bien-être

Les vertus des eaux thermales ne sont plus à prouver. Elles sont réputées depuis des siècles pour leurs effets thérapeutiques, confirmées aujourd’hui par la science. En outre, les baignades relaxantes dans les eaux de sources thermales permettent de soulager les douleurs articulaires et améliorer la circulation sanguine. De plus, elles traitent diverses affections respiratoires et dermatologiques.

Par ailleurs, en Algérie, chaque source thermale présente des vertus médicinales spécifiques, en fonction de leurs compositions minérales. À titre d’exemple, les sites thermaux riches en magnésium favorisent la gestion du stress et la relaxation musculaire. Les sources imprégnées de soufre, quant à elles, sont idéales pour soulager les problèmes de peau et les douleurs articulaires.

Mais ce n’est pas tout ! outre les sites naturels d’eaux miraculeuses, l’Algérie s’investit dans le développement d’infrastructures thermales modernes. Cela comprend des complexes incluant hébergements modernes dont des hôtels luxueux et des bungalows pour accueillir les touristes dans les meilleures conditions.

Notons que l’Algérie a répertorié 282 sources thermales, dont 35 stations ouvertes au public. Ainsi, avec une capacité d’accueil atteignant 4300 visiteurs, elles offrent tous les éléments nécessaires pour un séjour bien-être mémorable.

Top 5 des sources thermales à ne pas manquer en Algérie

Les stations thermales algériennes sont particulièrement concentrées dans le nord et le nord-est du pays. Voici une sélection de sites thermaux les plus populaires en Algérie, à ne pas manquer pour un séjour détente en famille ou entre amis :

Hammam Meskhoutine (Guelma) : la température d’eau de ce hammam atteint 97 °C. Le positionnant en deuxième place à l’échelle mondiale, après les geysers d’Islande ;

la température d’eau de ce hammam atteint 97 °C. Le positionnant en deuxième place à l’échelle mondiale, après les geysers d’Islande ; Hammam Guergour (Sétif) : cette source thermale se situe entre 1110 et 1505 m d’altitude. De plus, elle est classée troisième mondialement et première au niveau national pour sa radioactivité ;

cette source thermale se situe entre 1110 et 1505 m d’altitude. De plus, elle est classée troisième mondialement et première au niveau national pour sa radioactivité ; Hammam Sidi Yahia El Aidli (Béjaia) : fondé au 15ᵉ siècle par Sidi Yahia El Aidli, cette source est l’une des plus populaires en Algérie. De plus, l’accès à ce hamman est gratuit ;

: fondé au 15ᵉ siècle par Sidi Yahia El Aidli, cette source est l’une des plus populaires en Algérie. De plus, l’accès à ce hamman est gratuit ; Hammam Ouled Yelles (Sétif) : anciennement appelé Hammam Griche, avec une eau riche en chlorure de sodium, cette source thermale est bénéfique pour l’hypotrophie et la rééducation physique. Elle abrite également un complexe avec 2 piscines collectives et plusieurs chambres ;

: anciennement appelé Hammam Griche, avec une eau riche en chlorure de sodium, cette source thermale est bénéfique pour l’hypotrophie et la rééducation physique. Elle abrite également un complexe avec 2 piscines collectives et plusieurs chambres ; Hammam Essalihine (Khenchela) : ce site thermal romain date de plus de 2 000 ans est riche en minéraux. Avec une eau transparente et brassée en continu, ces bains offrent une myriade de bienfaits. De plus, un complexe hôtelier est à proximité, prêt à accueillir les visiteurs ;

En somme, ces sources d’eaux thermales miraculeuses sont de véritables témoins silencieux de l’histoire et la culture algérienne. Jouant aujourd’hui un rôle clé dans le tourisme du bien-être, un secteur en pleine expansion en Algérie.