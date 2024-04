Tourisme en Algérie : les régions du Sahara à visiter durant l’automne

La fin de l’été annonce pour beaucoup le début de l’aventure dans le grand Sahara algérien. Le pays possède un gigantesque désert recouvrant plus de deux tiers de sa superficie et abritant un énorme patrimoine culturel et naturel.

L’énorme superficie du Sahara et les innombrables choses à y découvrir laissent parfois les désireux de le visiter indécis dans leur choix de destination. L’article suivant donne une image globale des régions et des destinations de ce paradis des sables.

Les portes du désert

On peut entamer la visite du Sahara par sa porte nord-est avec la découverte des innombrables oasis de la région, qui semblent surgir de terre comme par envoutement. En effet, cette région est très prisée comme la ville de Bou Saada, oasis la plus proche de la capitale et la dernière halte avant le grand désert.

Parmi les villes les plus célèbres de cette région, il ne faudra pas manquer de visiter Biskra, une destination luxuriante et verdoyante au beau milieu du désert. Célèbre pour ses dattes, cultivées essentiellement à Tolga, c’est de là que provient la délicieuse variété « Deglet Nour » exportée et reconnue dans le monde entier.

Le sahara algérien, au cœur des traditions

En s’enfonçant plus au sud, vous trouverez El Oued, la capitale du Souf, entre le Grand Erg oriental et les roses des sables, la ville se distingue par son extraordinaire mer de sable blanc. Ses habitants ; les Soufis, seraient arrivés du Yémen il y a 500 ans et ce sont eux qui auraient développé la culture des dattiers.

Plus à l’ouest, à la lisière nord du Grand Erg oriental, Touggourt est la ville la plus importante de l’oued Righ. Autrefois capitale de la dynastie des Ouled Djellal, la ville est aujourd’hui grandement réputée pour ses dattes et son ksar aux ruelles recouvertes de palmiers. Vous pourrez voir également dans le cimetière de la ville les tombeaux des Rois et, si vous avancez un peu plus au sud, les lacs Mégarine et Timassine vous réserveront des paysages particulièrement grandioses.

En mettant le cap vers l’ouest, se trouve la mythique Vallée du M’Zab, Ghardaïa. Cette ville constitue une magnifique leçon d’adaptation au Sahara. C’est une représentation exceptionnelle du modèle urbanistique parfait, érigée il y a plus de 1 000 ans selon des règles strictes par une communauté soudée, guidée entre les dunes par sa seule foi de bâtir un havre de paix dans le désert.

La région de la Saoura

La région de la Saoura se situe au nord-ouest du Sahara, Béchar y fait office de capitale. La Saoura est connue pour ses » ksour » qui forment des villages traditionnels éparpillés dans la région. Souvent entrecoupée par un chapelet d’oasis luxuriantes sur la rive d’un oued et non loin du Grand Erg occidental, cette mer de sable donne l’impression de s’étendre à l’infini. Les ksour constituent par ailleurs un atout majeur pour le patrimoine historique, architectural et culturel du pays. L’UNESCO s’intéresse d’ailleurs de près à la réhabilitation de certains d’entre eux.

Parmi les pépites de la Saoura, on ne peut ne pas citer la célèbre Taghit. Il s’agit de la plus belle oasis du Grand Erg occidental et peut-être même du Sahara tout entier. Non loin de Taghit, il ne faudra pas manquer aussi El Kenadsa, l’ancienne ville du charbon, mais surtout Béni Abbes, une belle oasis dont l’origine remonterait jusqu’au 11ᵉ siècle.

Tamanrasset et le grand Hoggar

On ne peut pas citer le Sahara Algérien sans le nom de Tamanrasset, ou Tam comme l’appellent affectueusement les locaux, la capitale du Hoggar. La ville est connue pour son parc national de l’Ahaggar, qui s’étend sur 450 000 km² et garde en son sein un patrimoine culturel des plus impressionnants. Véritable musée à ciel ouvert, il renferme une multitude de gravures d’art rupestre de grande valeur historique et de sites archéologiques vieux d’un million d’années.

Une fois à El Hoggar, il faut aussi prendre le temps de se rendre aux points d’eau et des Gueltas comme celle d’Afilal en bivouac grâce à des guides touristiques de la région et de finir sa journée en dormant à la belle étoile. L’Assekrem est l’un des joyeux de la région, cette montagne du Hoggar culminant à plus de 2 800 m d’altitude.

Au sud de Tamanrasset, à la frontière avec le Niger, sur la route d’In-Guezzam, le Tassili du Hoggar est un très grand plateau effondré, où l’érosion a ainsi sculpté au fil du temps dans le grès et le basalte des formes fantasmagoriques mises en valeur par les douces dunes.

Djanet et le Tassili N’Ajjer

Prise entre les falaises qui protègent l’oued Idjeriou et le Tassili, Djanet est une oasis au charme doux et reposant, enserrée sur presque toute sa longueur entre deux chaînes de montagnes noires dominées par le mont Timbeur.

Dans la région, le parc de Tassili N’Ajjer, situé à plus de 2 000 km au sud-est de la capitale ; Alger, est le plus grand musée à ciel ouvert d’art rupestre de la planète. C’est une zone protégée et très fragile, classée parc national depuis 1972, puis inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1982, s’étendant sur environ 140 000 km². Cette dernière abrite de nombreuses espèces végétales et animales rares.

Le Tassili, c’est aussi la terre des Touaregs, ces fameux nomades, tout de bleu vêtus, qui défient le monde et parcourent encore aujourd’hui le grand Sahara, ne comptant que sur les étoiles et la bienveillance de leurs ancêtres tout là-haut, pour se guider entre les dunes et les mirages du grand désert.