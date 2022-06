Tourisme en Algérie : les étrangers freinés par l’octroi des visas

Considérée comme un continent à part entière, l’Algérie dispose des plus merveilleux endroits et paysages pour séduire les touristes dans le monde. Et pourtant, cela ne reflète pas la réalité de son secteur touristique. Qui, malgré son potentiel, n’arrive pas à rivaliser avec celui de ses voisins.

Dans ce sillage, le jeudi 16 juin dernier, un salon international du tourisme a été organisé à Constantine. Où, de nombreux opérateurs se sont exprimés au sujet du tourisme en Algérie mais également à propos des différentes contraintes rencontrées.

Parmi ces dernières on cite, le nombre insuffisant d’infrastructures, la cherté et l’indisponibilité des billets à destination de l’Algérie; mais également la difficulté d’obtenir un visa touristique pour ce pays. Ce dernier point a été fortement soulevé par des opérateurs étrangers.

L’octroi des visas est l’un des freins du tourisme en Algérie

C’est le cas notamment du directeur général de l’EIT (l’égyptienne international du tourisme); qui a mis en lumière le nombre important de touristes algériens qui visitent l’Egypte chaque année ( soit plus de 150000 touristes). Alors que les citoyens de son pays éprouvent des difficultés à dénicher un visa touristique vers l’Algérie. Ce même responsable espère négocier plus de fluidité dans l’octroi des visas de manière à faciliter les échanges et les partenariat entre les deux pays, affirme dans une déclaration à El Watan.

Un autre pays rencontre visiblement le même souci. Il s’agit cette fois de la Tanzanie, qui reçoit chaque année plus de 500 algériens en visite de ce pays. Malheureusement, les citoyens de ce dernier ont du mal à obtenir un visa pour l’Algérie, à part ceux pour les étudiants. Il s’agit, notamment de ce qu’a soutenu le représentant de l’ambassade de la Tanzanie lors de cet évènement.

Parmi les obstacle du tourisme, le manque d’infrastructures

Comme cité précédemment, parmi les freins du tourisme en Algérie; le manque d’infrastructure favorisant l’activité dans ce secteur. En effet, malgré la diversité des sites touristiques et historiques, l’Algérie souffre du nombre insuffisant des infrastructures permettant d’accueillir plus de visiteurs.

Par ailleurs, les agences de voyages ont également été pointées du doigt lors du salon international du tourisme organisé à Constantine. Pour certains des opérateurs présents à cet évènement, celles-ci ne disposent pas de l’expérience adéquate pour assurer une meilleure qualité de service.

En revanche, en vue de pallier les différentes lacunes du tourisme en Algérie, celle-ci travaille d’arrache pied pour rattraper ce retard. Parmi les efforts du gouvernement algérien à ce sujet, on cite par exemple la plateforme numérique de l’agence spéciale.

En effet, en partenariat avec l’agence nationale du développement du tourisme, l’ASAL a développé ce dispositif numérique pour permettre une meilleure gestion des infrastructures des sites et des espaces touristiques.