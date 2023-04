Tourisme en Algérie : l’ambassadrice US à Constantine, l’architecture et les paysages la captivent

L’ambassadrice américaine Moore Aubin est connue pour son appréciation de la culture algérienne. Une diplomate étrangère qui a parfaitement bien compris son rôle de médiatrice de la paix entre les deux pays. Elle n’hésite pas à s’essayer à certains éléments de notre patrimoine traditionnel, à l’image de la robe kabyle. Et parce que notre pays regorge de recoins magnifiques, l’ambassadrice Aubin a décidé de faire une excursion touristique du côté de Constantine et de partager ça avec sa communauté. Au côté de son mari et des membres des Marins, elle découvre les rues pittoresques de Constantine, la cité des ponts suspendus.

L’ambassadrice US visite Constantine accompagnée des US Marins

Si elle a déjà fait le tour de la capitale en long et en large, l’ambassadrice US s’aventure cette fois à Constantine, cité de la science et des scientifiques. Ainsi, sur les clichés partagés sur le compte Instagram de l’ambassade, on peut la voir se promener dans les gorges du Rhummel, en contrebas des ponts suspendus. Elle se rend ensuite à l’Université Émir Abdelkader de Constantine pour une visite express.

La diplomate américaine prend ensuite la direction de la grande mosquée portant le même nom, un chef-d’œuvre architectural mélangeant modernité et traditionalisme. Pour terminer, l’ambassadrice, son mari, et leur escorte spéciale se sont rendus sur les balcons de Constantine pour apprécier la vue panoramique du haut des ponts.

Moore Aubin s’exerce au dialecte algérien

Comment mentionné plus haut, l’ambassadrice américaine ne manque pas de montrer son engouement pour les us et coutumes locales. Elle va même jusqu’à s’immerger dans la culture de rue algérienne en prenant des « leçons » de Darija.

On la voit souvent partager des petites vidéos où elle essaie, tant bien que mal, de s’exercer à la prononciation de mots du quotidien. Une initiative qui lui vaut beaucoup de commentaires positifs de ses followers algériens et étrangers prônant la diversité culturelle.