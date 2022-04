Tourisme en Algérie: l’Agence spatiale dévoile sa plateforme numérique

Dans le but de renforcer le secteur touristique, les autorités algériennes font de tout pour être à la pointe des dernières technologies dans ce présent secteur.

Des nouveautés dans le domaine du tourisme ! La mise en place d’une plateforme numérique destinée à la gestion des sites touristiques est assurée par l’Agence spatiale algérienne. En effet, les autorités algériennes assurent le développement et les innovations de tous les secteurs. De manière à améliorer et à performer le secteur du tourisme sur le territoire algérien, l’Agence spatiale algérienne (ASAL) fait part de la mise en place d’une plateforme numérique dédiée à la gestion et au suivi des espaces, sites et infrastructures à vocation touristique.

« Dans le cadre de la collaboration avec l’ANDT, il a été réalisé un système d’information géographique (SIG WEB) dédié à la gestion et le suivi des zones, sites et infrastructures touristiques, accessible via intranet/internet », a précisé l’agence spatiale algérienne (ASAL).

L’agence a en effet communiqué l’information sur son site web. Cette initiative reflète en détail le fruit d’une coopération avec l’Agence nationale de développement du tourisme (ANDT). Cette dernière dispose d’un système d’information géographique (SIG WEB) qui a pour objectif principal de promouvoir le tourisme du pays. Il est disponible via intranet et internet.

Par ailleurs, suivant les données de l’ASAL, cela garantira la réalisation des plus importants objectifs en matière de tourisme. Pour ce faire, la plateforme dont il est question sert de support à la prise de décision et permet également « la mise en place d’un tableau de bord du Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT), par la visualisation des documents qui lui sont liés ». Ainsi, ce dispositif permet :

La création d’un dispositif d’aide à la décision ;

La réalisation d’un tableau de bord portant sur le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT) par le biais de la visualisation des pièces qui lui sont liées ;

L’élaboration d’une mémoire centrale pérenne, portant sur la gestion des actions entreprises et leur suivi, en proposant une meilleure sauvegarde des informations détaillées et actualisées, concernant les zones, les sites et les infrastructures de tourisme.

Une formation a été mise à disposition des responsables de gestion de cette plateforme

Dans ce cadre, l’agence spatiale algérienne a fait savoir que les responsables de l’ANDT ont bénéficié d’une formation. Plus particulièrement, les personnes chargées de gérer ledit système ont été formées à son fonctionnement et à son utilisation, ce qui traduit la phase finale du projet.

L’ASAL rappelle également que cette formation s’est achevée vers la fin du mois de mars dernier. Conformément aux dispositions de la gestion des affaires administratives de l’ADNT, la plateforme est alors officiellement rendue opérationnelle. Cette dernière est désormais au service du Ministère du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que de ses Directions.