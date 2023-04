Tourisme en Algérie : Joe Hattab lie Constantine au décor du film « Avatar »

Un pays aussi vaste que l’Algérie mérite une série de documentaires pour présenter sa beauté. C’est ce qu’à entrepris de faire le YouTubeur jordanien, Joe Hattab, depuis son arrivée dans le pays. Ses dernières vidéos portent sur des régions différentes de l’Algérie, il y partage la culture de notre peuple, son savoir-vivre, ses coutumes, et bien d’autres détails.

Un travail cinématographique de haut vol qui rend hommage au pays plus qu’autre chose, et qui a valu au jeune influenceur la reconnaissance de tout un peuple. La dernière oeuvre de Joe porte sur la mythique ville de Constantine et son histoire, une immersion dans la culture constantinoise et la beauté de ses us.

À la découverte de la ville aux ponts suspendus, Joe Hattab visite Constantine

Joe Hattab est un créateur de contenu de Jordanie qui s’aventure un peu partout dans le monde pour faire des vidéos. Il partage son contenu avec sa communauté qui compte des millions d’abonnés. En aventure ici en Algérie, Joe s’associe au non moins célèbre YouTubeur algérien Khoubai pour explorer les dédales du pays. La deuxième vidéo de l’influenceur, parue ce dimanche est un hommage pur à Constantine. Cité pittoresque perchée sur les hauteurs de falaises calcaires et ville natale de Khoubai, c’est une destination qui mérite amplement sa place sur le carnet de voyage de Joe Hattab.

Ce dernier explore tout d’abord le mécanisme des ponts suspendus, avant de faire un tour dans les souterrains de la ville. Un labyrinthe bâti dans la roche que Hattab associe au décor du film « Avatar » par sa complexité. Le jeune influenceur en apprend plus sur l’histoire des lieux, notamment sur le règne d’Ahmed Bey, l’un des derniers gouverneurs de l’empire Ottoman.

Chachkoukha , Street-food … Joe Hattab goûte les spécialités constantinoises

Après l’architecture de la ville, vient le tour de sa gastronomie typique. Les deux jeunes hommes se dirigent ensuite dans le cœur de la ville pour goûter aux spécialités locales. Ils dégustent ainsi le coucous constantinois de renom, la chakhchoukha ou encore le ragoût de pois chiches typique de la région. Les deux aventuriers prennent la direction du conservatoire pour découvrir le « Malouf », un genre de musique classique constantinois issu de l’époque andalouse.

L’Algérie, ce pays-continent, comme l’appelle Joe, compte des milliers de recoins encore inexplorés qui pourraient profiter au tourisme. Une ressource inépuisable encore peu exploitée qui pourrait faire la renommée du pays à l’internationale.