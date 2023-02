Tourisme en Algérie : entre potentiel et manque d’infrastructures hôtelières

L’Algérie dispose d’incontestables atouts pour être une destination de choix et pourtant son potentiel touristique est sous-exploité. Malgré le fait que le pays attire, ces derniers temps, les plus grands amateurs des voyages authentiques, l’Algérie est loin de suivre le rythme de ses deux voisins en termes de tourisme de masse.

Malgré ce, l’Algérie poursuit ses efforts pour tenter de récupérer son retard dans ce secteur. D’ailleurs, récemment, une décision a été mise en place pour encourager les agences de voyages à contribuer au développement du tourisme local. Cette dernière concerne l’octroi des visas à l’entrée du territoire national, notamment pour les voyageurs vers le sud algérien.

De son côté, la compagnie aérienne nationale fait de son mieux également pour contribuer à la réanimation du secteur touristique en Algérie. Comme nous l’avons vu, dans les colonnes d’Algérie 360, en plus de l’ouverture d’une ligne aérienne directe depuis Paris vers Djanet, Air Algérie multiplie les offres et les packs promotionnels pour permettre aux voyageurs algériens de tester de nouvelles destinations sur le territoire national, tout en pensant à leur budget voyage. La présence de l’Algérie dans les événements du tourisme au niveau international compte également parmi les efforts déployés par le pays pour promouvoir sa destination.

L’Algérie veut réanimer son tourisme local

Lors de sa dernière rencontre avec la presse nationale, le président de la république est revenu sur la question du tourisme local, et a fait part de sa volonté de reconsidérer ce secteur sous-exploité. Pour le président Abdelmadjid Tebboune, le tourisme en Algérie ne se limite pas au Sahara, le pays dispose d’importants monuments qui racontent chaque époque de l’histoire de l’Algérie, et qui pourront intéresser le touriste étranger. Dans ce sillage, le Chef d’État précise que l’Algérie fait partie des rares pays africain et arabe à adopter le concept des vacances annuelles, durant lesquelles les Algériens pensent à voyager.

Pour illustrer l’importance de varier le tourisme local en Algérie, le président de la république cite l’exemple du film historique « la bataille d’Alger » qui lui seul a suscité, à l’époque, un intérêt spectaculaire de la part des touristes étrangers pour la Casbah d’Alger. D’où l’importance de reconsidérer le tourisme local en Algérie.

Le manque d’infrastructures hôtelières freine le secteur touristique en Algérie

Cependant, face à cette volonté de réanimer le tourisme local se dresse un des plus importants obstacles dans ce secteur, le manque d’infrastructure. En effet, il ne suffit pas seulement de promouvoir l’Algérie comme une destination touristique, il faut aussi penser à combler le besoin en infrastructures.

Conformément aux derniers chiffres annoncés par le président du syndicat national des agences de tourisme, en l’occurrence Said Boukhelifa, le Sud algérien dispose uniquement de 15 000 lits pour accueillir ses visiteurs, locaux et étrangers. Selon ce même responsable, les hôtels dont dispose l’Algérie, depuis les années 2000, ne favorise par le développement du tourisme local.

Said Boukhelifa évoque également le problème du transport ferroviaire qui reste assez faibles par rapports aux efforts fournis pour les différentes compagnies aériennes.

