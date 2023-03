Tourisme en Algérie : Duks dévoile son top 10 d’activités insolites en plein air

L’Algérie regorge de paysages naturels aussi époustouflants les uns que les autres. Des rocheuses aux pentes abruptes jusqu’aux dunes du Sahara, il y en a vraiment pour tous les goûts. Aujourd’hui, ces jolis panoramas bruts attirent des touristes du monde entier et dans le lot, on retrouve les fameux créateurs de contenu.

Si notre belle Algérie a fait l’objet de nombreuses vidéos de voyageurs dernièrement, les créateurs de contenu algériens ne chôment pas non plus. Dans une vidéo publiée récemment sur sa chaîne, Duks TV89, aventurier et influenceur tourisme, a partagé 10 activités insolites à faire en Algérie.

Qui est Duks , l’influenceur voyage le plus populaire d’Algérie ?

Connu pour son contenu touristique à tendance satirique, Duks TV89 est un influenceur algérien qui a gagné en notoriété ces dernières années. Il partage avec sa communauté Facebook, Instagram, mais aussi, Youtube, de courtes vidéos où il explore des zones reculées d’Algérie qu’il présente comme des lieux potentiellement touristiques.

Dernièrement, Duks a partagé ses 10 recoins favoris en Algérie pour faire des activités insolites en plein air. Une tendance pionnière dans le pays, que l’influenceur ne manque pas de souligner, toujours d’un ton satirique, dans sa vidéo : « Voici 10 activités insolites en pleine nature que vous n’auriez jamais pensé pouvoir faire en Algérie ».

4 activités de haut vol à faire en plein air en Algérie selon Duks

La première expérience sur la liste de l’influenceur est le « lac mort » de Biskra. Plus communément appelé Hammam El Djerab par les locaux, ce lac est une imitation naturelle de la mer morte en format réduit. Une étendue d’eau où le taux de salinité est tel que n’importe quel corps flotte !

Direction le grand Sud pour la deuxième activité de la liste. Il s’agit cette fois de « Sandboarding » à Taghit, une version moins froide du snowboarding. Vous l’aurez compris, il s’agit de faire de la planche à glisser sur les dunes du désert. Tarifiée à 800 DA de l’heure, cette activité reste relativement abordable et vaut le détour selon Duks.

Changement total de contexte avec la prochaine activité : le saut en parachute. Si vous pensiez que le faire Algérie était impossible, détrompez-vous ! À Sraidi, Annaba, vous pouvez sauter en parachute pour la somme de 5 500 DA/saut, toujours selon Duks.

Envie de passer une belle journée à la plage sans avoir à payer une fortune pour un parc aquatique ? Pourquoi ne pas essayer le toboggan naturel de la Caverne Jaune à Mostaganem. Un trou en biseau dans la roche qui permet de glisser jusqu’à la mer et d’effectuer un plongeon en beauté.

Des activités découverte et bien-être à faire en Algérie ?

Et si vous avez envie de vous détendre, le créateur de contenu vous propose de vous rendre dans une des nombreuses sources thermales du pays. Quoi de tel qu’un bon bain chaud en pleine nature pour se relaxer ? Mieux encore, l’influenceur invite ses followers à tester le bain de boue (d’argile) thermale à Assif lhammam, à la frontière entre Béjaïa et Tizi-Ouzou.

Pour les amoureux de mystère, Duks propose une virée dans la Grotte du Macchabée à Béjaïa. Une cavité sculptée dans la roche qui abrite le squelette fossilisé d’un inconnu, découvert en 1923.

Quelles activités hivernales pratiquer en Algérie ? Duks TV89 à la rescousse

Les amateurs et amatrices d’adrénaline peuvent se préparer à en découdre avec les activités hivernales disponibles au sein du pays. Saviez-vous qu’il était possible de faire du patin à glace en Algérie ? Duks TV89 explique que l’activité est réalisable sur n’importe quel plan d’eau gelée qui soit suffisamment grand, avec une préférence pour les lacs d’Agelmim, d’Akfadou et de Dhaia.

Et pourquoi pas un plongeon dans un lac gelé ? Tel est le pari qu’a pris Duks dernièrement à Béjaïa. La méthode Wim Hof, de son nom officiel, consiste à creuser un trou dans une étendue d’eau gelée et à s’immerger dedans pendant quelques minutes. Comme pour le patin, cette activité ne requiert qu’un plan d’eau gelé suffisamment stable pour y planter une pioche.

Enfin, le créateur de contenu invite sa communauté à tester une expérience qu’il a lui-même réalisé il y a peu. Il s’agit de construire son propre igloo et d’y passer la nuit. Préférez les plaines enneigées de Tikedja, Chréa ou les petits villages perchés à Tizi-Ouzou qui bénéficient d’une poudreuse épaisse pour cette activité.