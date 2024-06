Tourisme en Algérie : des offres attractives au profit des familles et de la diaspora

La saison estivale est souvent l’occasion pour les membres de la diaspora de visiter leurs pays, mais aussi pour les visiteurs étrangers d’explorer l’Algérie. Dans le but de promouvoir cette destination, les autorités algériennes ont adopté une batterie de mesures.

Le Conseil du renouveau économique algérien en collaboration avec le ministère du tourisme et de l’artisanat ont signé un accord de coopération avec plusieurs acteurs du tourisme pour promouvoir la destination Algérie, en faveur des familles et des membres de la diaspora.

Promouvoir la destination Algérie au profit des familles et des membres de la diaspora

Le ministre du tourisme et de l’artisanat, en l’occurrence Mokhtar Didouche, et le ministre de la communication Mohamed Laagab ont été présents lors de la cérémonie de signature de cet accord visant à multiplier les mesures pour réussir la saison estivale 2024.

Dans ce sillage, Mokhtar Didouche a fait savoir que l’Algérie est devenue une destination touristique privée, selon les indicateurs du tourisme national et en cette occasion, le ministre insiste sur l’importance de se mobiliser pour garantir le succès de cette nouvelle initiative.

Par ailleurs, le président du CREA a indiqué, pour sa part, que l’objectif de cet accord est de préserver le pouvoir d’achat des familles algériennes. Et ce, grâce à des offres et des tarifs attractifs dans les hôtels. L’initiative vise aussi de permettre à la communauté nationale à l’étranger de “découvrir le patrimoine touristique de l’Algérie“.

Ce nouvel accord comprend la mise à disposition de ces voyageurs de 1600 hôtels et groupes touristiques et lieux de divertissement, pendant la saison estivale. Et ce de manière à faire de l’Algérie une destination touristique. D’autres mesures, telles que la réduction de la durée des réservations, baisses des tarifs et l’instauration d’une gamme variée de services de l’hôtellerie et des activités culturelles, seront adoptées pour donner un nouveau souffle au tourisme algérien.

Au niveau des ports et aéroports, nous avons constaté, également, les autorités algériennes pour rendre le voyage de ces touristes plus agréables. C’est le cas de l’aéroport d’Alger qui, pour moderniser ses services, envisage de faire appel aux nouvelles technologies et à l’intelligence artificielle.

