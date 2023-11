Attiré par la tentation de découvrir ce pays peu connu par les touristes étrangers, le roi du road trip à moto, Ben Blake, a décidé d’entamer son voyage en Algérie à deux roues et d’en faire l’objet d’une série de vidéos YouTube, baptisée « J’ai tout quitté pour l’Algérie ».

Connu pour ses multiples voyages à moto à travers le monde, Ben Blake filme ses aventures pour les partager avec ses abonnés, curieux de découvrir sa vision du voyage.

Ben Blake part à la découverte du sud de l’Algérie

Suite à une invitation reçue de la part d’un motard algérien, Ben a décidé de partir en voyage dans un pays, où tout le monde dit qu’il ne faut pas y aller. Le périple de ce voyageur français a commencé par la découverte des routes d’Alger puis sortir des sentiers battus en direction de Ghardaia.

Pour découvrir les mystères de l’Algérie, le motard prend sa route vers le Sahara algérien en direction de Ghardaia avant de faire un détour dans El Bayadh, à Brezina, suite à une panne de carburant. « J’ai été très rapidement repéré par la gendarmerie nationale » a-t-il fait savoir dans sa vidéo, avant de constater qu’il serait peut-être le seul touriste en Algérie.

Suite à cette rencontre, la gendarmerie lui propose de l’escorter vers le plus proche hôtel, voire le seul de la ville, pour y passer la nuit.

Le touriste français devient l’unique client d’un hôtel à Brezina

En effet, un officier lui tient compagnie jusqu’à l’hôtel qui était visiblement fermé, indique Ben dans sa vidéo, qui précise que le lieu ressemble plutôt à un « gîte ». Une fois à l’intérieur, le touriste constate, à sa grande surprise, « qu’il sera l’unique client de l’établissement ».

Par ailleurs, sur les images de son reportage, on peut apercevoir de la poussière partout et l’endroit semble inhabité. Cette découverte n’a pas empêché l’aventurier de passer sa nuit dans cet hôtel. D’ailleurs, il n’a pas regretté sa décision, car dès l’aube, la ville a offert à ce touriste une petite surprise. « L’Algérie m’a offert ce qu’elle avait de plus improbable et certainement de plus beau » a-t-il assuré en filmant les premiers rayons de soleil qui tombent sur les majestueuses montagnes d’El Gour.

Dans sa vidéo, Ben Blake a aussi souligné l’accueil chaleureux que les Algériens lui ont réservé à son arrivée. « J’ai rencontré un peuple d’une générosité désarmante et d’une hospitalité à toute épreuve » a-t-il commenté.

| À LIRE AUSSI :

>> « J’ai tout quitté pour l’Algérie », l’aventurier Ben Blake explore le pays à deux roues

>> À New York, ce couple algérien séduit avec sa cuisine traditionnelle