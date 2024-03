Tourisme en Algérie : à la découverte de la ville d’Annaba

Annaba est l’une des plus belles villes nord africaines, proche des frontières algéro-tunisienne. Bordée au sud par les Aurès et au nord par la Méditerranée, cette ville chargée d’histoire et regorgeant de sites et d’endroits paradisiaques ne cesse de fasciner depuis des millénaires.

L’antique ville attire chaque été des centaines de milliers de touristes locaux et étrangers. En effet, l’histoire très riche de la région racontée par les vestiges des civilisations et conquérants qu’elle connut, mélangée à sa biodiversité et ses sites naturels à couper le souffle, en font une zone touristique par excellence.

Les sites à visiter absolument à Annaba

Les ruines d’Hippone

Les premières traces de vie humaine dans la région remontent au paléolithique, la première et la plus longue période de la préhistoire, il y a plus de 2 millions d’années. Les historiens affirment ainsi que les premiers Maghrébins sont issus des Protoméditerranéens Capsiens, qui représentent la première lignée berbère.

Avant de devenir Annaba, nom choisi par le corsaire Kheireddine qui s’est emparé de la ville du jujubier en 1522, Hippone était « le golfe du roi » dont le nom remonte à la préhistoire. La ville a connu la richesse et le faste. Elle fut l’une des plus grandes villes de l’Afrique Romaine et l’un de ses marchés les plus opulents.

Au 5ᵉ siècle, Hippone est devenue le foyer du christianisme sous l’épiscopat de Saint-Augustin, évêque de la ville entre 396 et 430.

Ensuite, elle a été prise par les Vandales en 431, puis par les Byzantins en 533, et en 705, Hippone tombe alors sous la coupe des dynasties musulmanes.

Les ruines d’Hippone sont d’une grande valeur archéologique. Elles se composent ainsi de 3 parties :

Le quartier résidentiel d’où proviennent la plupart des mosaïques.

Le quartier chrétien où se trouve la basilique.

Les grands thermes et le forum.

Basilique Saint Augustin

L’unique église de la ville qui n’a pas été détruite ou transformée en mosquée, la très célèbre basilique Saint-Augustin est le premier monument apparent au loin pour les visiteurs de la ville. L’église bônoise est ainsi un monument d’une importance majeure pour la population locale, mais aussi pour toute la communauté chrétienne dans le monde.

Les historiens d’aujourd’hui trouvent des difficultés à résumer l’histoire de la Basilique Saint-Augustin, car celle-ci tourne au tour de la personnalité du célèbre philosophe Amazigh Saint-Augustin, pilier de la chrétienté, l’un des quatre pères de l’église.

Construite vers la fin du 19ᵉ siècle avec une architecture de style romano-byzantine, mais aussi, berbèro-mauresque, la basilique occupe le sommet de la colline dominant la ville, sur les ruines berbèro-romaines d’Hippone dont une partie a été détruite lors de sa construction.

La ville de Chetaïbi

Chetaïbi est un petit port de pêche situé à 70 Km à l’ouest d’Annaba. Cette perle du littoral, aussi tranquille que charmante, semble sommeiller au creux d’une baie profonde. La population, toujours accueillante et chaleureuse, vit à son propre rythme derrière les murs naturels que forme le massif de l’Edough.

Cette charmante localité réputée pour ses plages « au sable d’or » et ses calanques où foisonne une vie aquatique riche et variée est sans doute la plus belle station balnéaire située sur le littoral occidental d’Annaba. Sa très connue « baie ouest », où se mêlent verdure et bleu de la mer, passe ainsi pour être l’une des plus belles d’Algérie.

Foret de Seraïdi

Depuis les 900 mètres d’altitude de Seraidi, le centre-ville d’Annaba parait minuscule, d. De là, on peut aisément percevoir la plage d’Oued Boukrat, qui est l’une des plus belles de la région. Mais à Annaba, il n’y a pas que la mer. Il y a aussi les forêts et les monts. Des endroits frais en été, tels que le mont Seraïdi, où les Annabis et les touristes aiment se réfugier dès le mois de juillet, fuyant la chaleur étouffante et l’humidité insupportable du centre-ville. Pour y accéder, il suffit de parcourir treize kilomètres seulement.

Les immeubles et les habitations disparaissent, cédant place à un paysage grandiose. À peine amorcée, la montée est envahie d’une flore luxuriante. Ici, la nature est bien généreuse. Des ravins et des canyons tellement profonds qu’ils donnent le tournis. En arrière-plan, la ville d’Annaba semble ainsi toute petite et presque irréelle sous les rayons du soleil.

Le point culminant du mont Seraïdi est occupé par le complexe touristique El Minzah, tout blanc de chaux. Une fois sur place, les visiteurs sont agréablement surpris par la fraicheur des lieux, une température aussi clémente qu’agréable même en plein milieu de l’été.

Plage El Louh

Cachée entre les belles montagnes de Seraidi, la plage El Louh est un coin paradisiaque pour les vacanciers. Dès votre arrivée, les grands rochers surplombant la mer, taillés par les vents depuis des millénaires, vous donneront ainsi l’impression d’être dans l’une des plus belles îles de Grèce. L’accès à cette plage se fait par bateau depuis la plage de Djenen El Bey au prix de 7 000 DA pour 6 personnes.