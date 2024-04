Tourisme du bien-être : les meilleures stations thermales en Algérie en 2024

on L’Algérie dispose de nombreuses sources thermales dispersées sur tout son territoire dans des paysages aussi agréables que variés. Sur ces sites enchanteurs, des stations thermales confortables sont mises à disposition pour accueillir chaque année des milliers de curistes.

Sur le territoire algérien, il existe plus de 200 sources thermales au total. D’après les études réalisées à ce sujet, ce nombre croît exponentiellement quand on se déplace de l’ouest vers l’est. Les températures mesurées à l’émergence varient entre 19 à 98 degrés.

Station de Hammam Meskhoutine

Découvert en 1883 par le français Jean Sadeler, le lac souterrain dit de Hammam Meskhoutine est une source naturelle située près de Guelma. Le nom du site viendrait, lui, de la légende de Hammam Meskhoutine.

Au niveau planétaire, la température de l’eau du Hammam n’est dépassée que par celle des geysers d’Islande. Elle atteint, en effet, une température de 97 °C et son débit est de 1 650 litres par seconde. L’eau a édifié au cours des siècles une majestueuse cascade en calcaire, mosaïque de formes et de couleurs variées. Elle a également entretenu de nombreuses légendes parmi la population de la région.

À LIRE AUSSI : Tourisme en Algérie : TOP 5 des monuments historiques à visiter à Tipaza

Hammam Guergour

Hammam Guergour est une commune de l’est du pays, située dans la wilaya de Sétif, localité montagneuse nichée entre les Hauts Plateaux et les Babors.

Elle se caractérise par des altitudes très élevées, principalement dans sa moitié sud. En effet, l’altitude oscille entre 1 110 et 1 505 m, mais aussi par sa source naturelle d’eau chaude atteignant les 44 °C, célèbre par son fort taux de radioactivité qui la place au troisième rang mondial et au premier rang national.

Hammam Sidi Yahia El Aidli

Hammam Sidi Yahia El Aidli est située entre les deux communes de Tamokra et Bouhamza, dans la wilaya de Béjaia. Fondée au 15ᵉ siècle par le savant mystique soufi Sidi Yahia El Aidli, la source se trouve dans une ravine rocheuse, au bord de l’oued Bou Sellam, où se déversent ses eaux. Le hammam dépend de la zaouia qui porte le même nom à Tamokra et qui vit uniquement des dons des fidèles.

L’accès à la station et au bain est totalement gratuit, mais l’infrastructure est une construction abritant le bain réservés alternativement aux hommes et aux femmes.

Hammam Ouled Yelles

Hammam Ouled Yelles est situé dans la commune de Mezloug, dans la wilaya de Sétif. Avant connue sous le nom de Hammam Griche, la source naturelle est très fréquentée par la population locale en raison de ses vertus curatives et la disponibilité du transport, notamment par train.

Les eaux à 40° du hammam Ouled Yelles, riches en chlorure de sodium, sont particulièrement conseillées pour certaines maladies, surtout celles de l’enfant comme l’hypotrophie et les affections respiratoires, affections du système nerveux central, ainsi que la rééducation physique.

À LIRE AUSSI : Tourisme à Constantine : meilleurs lieux à visiter et tarifs des hôtels

Un petit complexe thermal a vu le jour durant les années 80. La station compte 30 chambres, dont 10 sont individuelles, ainsi que deux piscines collectives d’une capacité de 60 personnes chacune.

Hammam Essalihine

Hammam Essalihine est un bain romain âgé de plus de 2 000 ans. Il est situé dans la commune d’El Hamma, à 7 km de la ville de Khenchela.

La source de Hammam Essalihine est énormément riche en minéraux. En effet, son eau est si pure qu’elle n’a besoin d’aucun filtrage. Elle refroidit naturellement avant d’arriver dans les bassins dans lesquels elle est continuellement brassée.

Son exploitation remonte à l’époque romaine. Il existe plusieurs constructions principales réservées indépendamment aux hommes et aux femmes ; des piscines couvertes, à l’air libre ou individuelles. Les plus remarquables sont les deux piscines à l’air libre, une circulaire et l’autre rectangulaire. Des soins classiques de thermalisme sont également proposés et le complexe thermal est accompagné d’une offre hôtelière.