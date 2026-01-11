Tourisme : Deux fleurons du secteur public s’unissent pour propulser l’image de l’Algérie

Dans une démarche visant à renforcer les synergies entre les grands fleurons du secteur public, la compagnie nationale Air Algérie et l’Entreprise Publique de Télévision (EPTV) ont scellé, vendredi à Alger, un protocole d’accord stratégique. L’objectif affiché est de conjuguer leurs efforts pour faire rayonner la « destination Algérie » sur la scène internationale.

La signature de cette convention s’est déroulée dans le cadre prestigieux du Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal ». La cérémonie a réuni les premiers responsables des deux entités, M. Hamza Benhamouda (P-DG d’Air Algérie) et M. Mohamed Baghali (DG de l’EPTV), sous l’égide de M. Kamel Sidi Saïd, conseiller à la Présidence de la République, et de M. Zoheir Bouamama, ministre de la Communication.

Ce partenariat, conclu en marge de la présentation de la grille des programmes du mois de Ramadhan, ne se limite pas à une simple formalité administrative. Il définit un cadre de coopération fondé sur l’échange d’expertises et de services.

Partenariat stratégique : Air Algérie et l’EPTV s’unissent pour promouvoir l’image du pays

L’accord repose sur plusieurs piliers fondamentaux destinés à moderniser la communication institutionnelle et touristique du pays :

Coproduction audiovisuelle : Le développement de contenus conjoints mettant en valeur la richesse du patrimoine national.

mettant en valeur la richesse du patrimoine national. Visibilité internationale : L’accompagnement médiatique d’Air Algérie lors des grands événements mondiaux.

lors des grands événements mondiaux. Promotion du patrimoine : Une stratégie commune pour valoriser l’identité culturelle et la diversité des paysages algériens.

« La compagnie demeure pleinement ouverte sur son environnement institutionnel et médiatique, œuvrant à renforcer les synergies nationales au service du développement durable de l’Algérie », précise le communiqué du transporteur national.

En s’associant à l’EPTV, Air Algérie réaffirme son rôle de « pavillon national » et son statut d’entreprise citoyenne. Au-delà du transport de passagers, la compagnie se positionne comme un vecteur essentiel de l’influence diplomatique et culturelle du pays.

Cette alliance entre les airs et les ondes marque une étape importante dans la stratégie globale de l’État pour moderniser l’image de marque de l’Algérie et soutenir son rayonnement à l’échelle globale.

