Tourisme au Sahara : l’ambassadeur de l’UE envouté par Taghit et Assekrem

La beauté de notre pays n’a de cesse de subjuguer les touristes étrangers. De la côte méditerranéenne au désert du Sahara, en passant par les Hauts Plateaux, la destination Algérie a le vent en poupe ces derniers mois. Et c’est sans surprises que le Sahara se taille la part du lion, avec un affluent de visiteurs de plus en plus important, surtout depuis la simplification de l’octroi des visas aux touristes étrangers.

| À LIRE AUSSI : Tourisme saharien en Algérie, des visas simplifiés pour les étrangers



Il faut dire que les efforts ont payé, Timimoun, Béchar ou encore Taghit, représentent autant de zones qui attirent les visiteurs curieux en quête d’évasion. Certains sont plus célèbres que d’autres, à l’instar de l’ambassadeur de l’UE en Algérie, Thomas Eckert. Ce dernier n’a pas hésité à s’y rendre récemment et ne s’est pas gardé de partager son expérience sur les réseaux sociaux.

Assekrem, au cœur d’un « coin de paradis » du Sahara algérien

En visite dans le grand Sud ce 9 février, Thomas Eckert, porte-parole officiel de l’Union européenne en Algérie, s’est dit subjugué par la beauté des paysages sahariens.

Le représentant était de passage dans plusieurs wilayas et n’a pas manqué d’exprimer sa fascination pour les us et coutumes locaux. Tamanrasset l’a accueilli au courant d’une visite officielle dans le cadre d’un projet de lutte contre la COVID-19.

| À LIRE AUSSI : Après Alger, Mercotte part à la découverte du Sahara à Timimoun

L’émissaire de l’Union européenne s’est rendu dans plusieurs petits villages de la wilaya, dont la commune d’Abalessa. Ce dernier a clos son périple à Tamanrasset par une excursion touristique vers une zone plus reculée.

Émerveillé par la beauté de ce coin de paradis dans le désert algérien à moins de 100 km de #Tamanrasset. Une halte au cœur de l'#Assekrem où se mêlent paysages splendides et patrimoine historique est incontournable! pic.twitter.com/ZOj2zgfZkE — Amb. Thomas Eckert 🇪🇺🇩🇿 (@AmbUEalgerie) February 9, 2023

La région d’Assekrem, située à 100 km de Tamanrasset, a su séduire le diplomate étranger de par sa beauté et son charme brut. Lors de cette halte, l’ambassadeur en a profité pour prendre de jolis clichés qu’il n’a pas hésité à partager sur les réseaux sociaux.

Ainsi, sur son compte Twitter, on le voit prendre la pose à côté des habitants locaux, mais aussi exposer le magnifique coucher de soleil de la région montagneuse surplombant Assekrem.

Thomas Eckert évoque « la beauté à couper le souffle » de Taghit

Si la beauté de Tamanrasset l’a ébloui, Thomas Eckert en a pris plein les yeux à Taghit également. De passage à Béchar ce 18 février, il en a profité pour faire une escapade dans cette destination touristique saharienne. Les dunes et les oasis de Taghit ont su charmer le diplomate qui leur a consacré même un autre poste sur son compte Twitter.

J'ai adorė visité #Taghit. Sa beauté est à couper le souffle avec ses dunes de sable à perte de vue et ses oasis qui offrent des paysages magiques. Un véritable joyau touristique dont l'#Algerie 🇩🇿 regorge!#Bechar pic.twitter.com/DcQvrtP3Mf — Amb. Thomas Eckert 🇪🇺🇩🇿 (@AmbUEalgerie) February 18, 2023

Ainsi, sur les photos partagées, on le voit poser devant le panorama désertique magnifique de Taghit, avec ses palmiers dattiers et ses grottes : « Sa beauté est à couper le souffle », s’exclame-t-il, qualifiant Taghit de joyau touristique national.

| À LIRE AUSSI : L’ex-émir du Qatar découvre le Sahara algérien en famille